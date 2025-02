Porsche Tennis Grand Prix: Sabalenka, Swiatek, Paolini kommen fix nach Stuttgart

Beim 48. Porsche Tennis Grand Prix von 12. bis 21. April erwartet die Zuschauer erneut ein Spitzenfeld: Mit Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Jasmine Paolini haben bereits drei Spielerinnen aus den Top 4 der Welt für das Traditionsturnier in der Stuttgarter Porsche-Arena gemeldet.

von PM

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 14:50 Uhr

Der Porsche Tennis Grand Prix wird den Zuschauern in der Osterwoche einmal mehr Weltklasse-Tennis präsentieren können. „Die Zusagen der Superstars Sabalenka, Swiatek und Paolini zeigen die Bedeutung des Porsche Tennis Grand Prix und sind eine großartige Motivation für das ganze Team“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt. „Wir sind zuversichtlich, dass noch weitere Topstars für unser Turnier melden werden.“

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka, die Nummer 1 der Welt und Spielerin des Jahres 2024 der WTA, ist mit einem Sieg in Brisbane in die Saison 2025 gestartet. Bei den Australian Open stand sie nach ihren beiden Erfolgen der Vorjahre erneut im Endspiel und verpasste knapp den Hattrick. Mit Stuttgart hat sie noch eine Rechnung offen: 2021, 2022 und 2023 erreichte sie jeweils das Finale, konnte sich den Traum vom Sieg und dem ersehnten Siegerfahrzeug allerdings nicht erfüllen. „Ich freue mich sehr auf den Porsche Tennis Grand Prix und hoffe viele Zuschauer zu sehen“, sagt die schlagkräftige Rechtshänderin, die 2024 bei den US Open ihren dritten Grand-Slam-Titel holte, vor ihrem vierten Start in der Porsche-Arena.

Iga Swiatek

Iga Swiatek ist mit 22 WTA-Titeln die erfolgreichste Tennisspielerin unserer Zeit. Allein 2024 feierte sie fünf Siege. Die langjährige Weltranglistenerste, die Porsche in ihrer polnischen Heimat als „Freundin der Marke“ repräsentiert, ist eine ausgewiesene Sandplatzspezialistin. Nicht verwunderlich, dass sie bereits vier Mal die French Open gewonnen hat. Bei den US Open triumphierte sie 2022. Die Stuttgart-Siegerin von 2022 und 2023 freut sich auf die Rückkehr in die Porsche-Arena. „Der Porsche Tennis Grand Prix gehört zu meinen Lieblingsturnieren. Das Stuttgarter Publikum sorgt immer für eine tolle Stimmung“, sagt die leidenschaftliche Porsche-Fahrerin. „Das motiviert uns Spielerinnen noch mehr, unser bestes Tennis zu zeigen.“

Jasmine Paolini

Jasmine Paolini ist eine der Aufsteigerinnen des Jahres 2024. Die Italienerin gewann den Titel in Dubai und stand im Finale der French Open und in Wimbledon. Aktuell belegt sie Platz 4 der Weltrangliste. Die 29-Jährige ist ebenso eine exzellente Doppelspielerin: Mit ihrer Landsfrau Sara Errani krönte sie sich im Vorjahr zur Olympiasiegerin in Paris und gewann in Rom, Linz und Peking. Nach Saisonende wurden die Italienerinnen von der WTA als „Bestes Doppelteam des Jahres“ ausgezeichnet. „Ich habe im vergangenen Jahr zum ersten Mal in Stuttgart gespielt und mich gleich sehr wohl gefühlt“, sagt Jasmine Paolini. „Ich freue mich darauf, auch diesmal wieder die besondere Atmosphäre dieses Turniers zu genießen.“

Einzel-Finale am Ostermontag

Der 48. Porsche Tennis Grand Prix wird vom 12. bis 21. April ausgetragen und dauert damit einen Tag länger als sonst. Wegen der Feiertagsverordnung des Landes Baden-Württemberg dürfen am Karfreitag, 18. April, keine Sportveranstaltungen stattfinden. Das Einzel-Finale wird dadurch erst am Ostermontag gespielt, während die Doppel-Siegerinnen wie sonst auch am Sonntag ermittelt werden.

