Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart: Zwei Spielerinnen vom Porsche Talent Team im Quali-Finale

Mit starken Vorstellungen der Spielerinnen vom Porsche Talent Team hat am Samstag der 45. Porsche Tennis Grand Prix begonnen. Nastasja Schunk und Eva Lys wahrten mit Auftaktsiegen in der Qualifikation ihre Chance auf einen Platz im Hauptfeld des Stuttgarter Traditionsturniers.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2022, 19:59 Uhr

© Porsche Nastasja Schunk hat die erste Aufgabe in der Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix bereits positiv erledigt

Im ersten Match des Tages auf Court 1 setzte Nastasja Schunk ein Ausrufezeichen: In einer engen Partie gewann sie 4:6, 6:4, 6:1 gegen die Australierin Maddison Inglis. Dabei war sie gerade erst aus Kasachstan zurückgekommen, wo sie das Porsche Team Deutschland im Billie Jean King Cup als Trainingspartnerin unterstützte. Am Sonntag trifft sie in der zweiten Runde auf Elina Avanesyan, die sich gegen Federica Di Sarra (Italien) mit 6:4, 4:6, 6:3 durchsetzte.

Auch Eva Lys, die amtierende Deutsche Meisterin vom TC Tübingen, startete mit einem Sieg. Gegen die Spanierin Cristina Bucsa musste sie jedoch trotz des klar gewonnen ersten Satzes über die volle Distanz gehen. Am Ende entschied sie die Partie mit 6:1, 3:6, 6:4 für sich und steht damit ebenfalls in der zweiten Qualifikationsrunde. Dort trifft sie auf Kathinka von Deichmann. Die Liechtensteinerin gewann mit 7:6(3), 6:1 gegen Panna Udvardy (Ungarn).

Korpatsch weiter, Guth scheitert

Während Tamara Korpatsch durch ein 6:4, 6:3 gegen Mandy Minella (Luxemburg) ins Qualifikationsfinale einzog, erwischte Mara Guth nicht ihren besten Tag. Die Spielerin vom Porsche Talent Team musste sich Storm Sanders (Australien) mit 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Das Finale der Qualifikation erreichten auch die Schweizerin Stefanie Vögele und die Französin Chloe Paquet. Am Sonntag geht es dann ab 11 Uhr um die vier letzten freien Plätze im Hauptfeld. Die Auslosung für die am Montag beginnenden Hauptrundenbegegnungen findet um 13 Uhr auf Court 2 statt. Die Tschechin Petra Kvitova, die Stuttgart-Siegerin von 2019, wird als Glücksfee dabei sein.

