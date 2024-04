Porsche Tennis Grand Prix: Tatjana Maria macht den Anfang

Als erste Spielerin des Porsche Team Deutschland greift Tatjana Maria am Dienstag ins Turniergeschehen ein. Die Fans in der Porsche-Arena dürfen sich außerdem auf den ersten Auftritt von drei Top-10-Spielerinnen freuen: Marketa Vondrousova, Quinwen Zheng und Jelena Ostapenko.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 16.04.2024, 08:00 Uhr

© Porsche Tatjana Maria

Nach dem gestrigen Hauptrundenauftakt starten am Dienstag weitere Topspielerinnen in das Turnier. Das erste Match des Tages auf dem Centre-Court bestreiten um 12.30 Uhr die beiden Italienerinnen Jasmine Paolini und Sara Errani. Im Anschluss schlägt die erste Top-10-Spielerin auf: Die Weltranglistensiebte Qinwen Zheng aus China trifft auf Sorana Cirstea. Frühestens ab 17 Uhr steigt Marketa Vondrousova ins Turniergeschehen ein. Die Tschechin, die im Vorjahr sensationell in Wimbledon triumphierte, bekommt es mit Donna Vekic aus Kroatien zu tun.

Für Deutschlands Nummer 1 Tatjana Maria wird es im ersten Abendspiel um 18.30 Uhr ernst. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022, die am vergangenen Wochenende noch eine der Schlüsselfiguren beim 3:1-Erfolg des Porsche Team Deutschland im Billie Jean King Cup in Brasilien war, steht in ihrem Auftaktmatch der Belgierin Elise Mertens gegenüber. „Ich fühle mich gut. Natürlich steckt mir die lange Rückreise noch ein wenig in den Knochen, aber ich werde versuchen, mich bestmöglich auf das Match vorzubereiten“, sagte die in Florida lebende Deutsche beim Media Day am Montag. Sie wird in Stuttgart von ihrer Familie begleitet. Im letzten Spiel des Tages schlägt schließlich eine weitere Top-10-Spielerin auf: Die Lettin Jelena Ostapenko, French-Open-Siegerin von 2017, bekommt es mit der Tschechin Linda Noskova zu tun.

Auf Court 1 erwartet die Zuschauer ab 12.30 Uhr eine Reihe spektakulärer Doppelpartien: Den Auftakt machen die Titelverteidigerinnen Desirae Krawczyk aus den USA und Demi Schuurs aus den Niederlanden, die auf Nastasja Schunk und Ella Seidel vom Porsche Talent Team treffen. Nicht vor 13.30 Uhr treten Paula Badosa und Ons Jabeur gegen das Duo Shuko Aoyama aus Japan und Nadiia Kichenok aus der Ukraine an. Ein weiteres Highlight des Tages ist das Match, in dem Lokalmatadorin Laura Siegemund vom Porsche Team Deutschland und ihre Partnerin Barbora Krejcikova auf Fang-Hsien Wu aus Taipeh und Yifan Xu aus China treffen.

Attraktives Show-Turnier begeistert Zuschauer in der Porsche-Arena

Der erste Höhepunkt am Montag war ein unterhaltsames Show-Turnier auf dem Centre-Court. Aktive und ehemalige Tennisgrößen sowie Profis aus den Partnervereinen der Porsche-Initiative „Turbo für Talente“ lieferten sich spannende Duelle, die für eine ausgelassene Stimmung in der Porsche-Arena sorgten.

Im ersten Halbfinale trafen Ons Jabeur, die Nummer 9 der Welt aus Tunesien, und Fabian Bredlow, Torhüter des VfB Stuttgart, auf die Rumänin Sorana Cirstea und den Eishockeyspieler Jackson Cressey von den Bietigheim Steelers. Ella Seidel vom Porsche Talent Team und Marc Stein von den Stuttgarter Kickers bestritten das zweite Halbfinale gegen die ehemalige Weltklassespielerin Andrea Petkovic und den Basketballer Aeneas Jung von den Ludwigsburger MHP Riesen. Den Turniersieg holten schließlich Petkovic und Jung durch einen Finalerfolg gegen Cirstea und Cressey. Als Preis erhielten sie neben Champagnerflaschen auch das Siegerauto Porsche Taycan 4S Sport Turismo – allerdings nur als Modell.

Der "echte" Porsche wird dann am Sonntag im Finale des Hauptturniers ausgespielt.