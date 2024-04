Porsche Tennis Grand Prix: Paula Badosa erspielt sich Achtelfinalduell mit Aryna Sabalenka

Beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart kommt es im Achtelfinale zum Aufeinandertreffen zwischen Aryna Sabalenka und Paula Badosa.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 23:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Erfolgreicher Auftakt für Paula Badosa in Stuttgart

Auf Aryna Sabalenka wartet im Achtelfinale des Porsche Tennis Grand Prix eine unangenehme Aufgabe. Die amtierende Australian-Open-Siegerin, die in Stuttgart in der ersten Runde von einem Freilos profitierte, bekommt es in der Runde der letzten 16 mit ihrer guten Freundin Paula Badosa zu tun.

Badosa setzte sich am Montag gegen die russische Qualifikantin Diana Shnaider souverän mit 6:3 und 6:4 durch. Die Spanierin und Sabalenka standen sich erst unlängst beim WTA-1000-Turnier in Miami gegenüber, die zweifache Grand-Slam-Siegerin aus Belaraus gewann in drei Sätzen.

Neben Badosa durften beim Porsche Tennis Grand Prix am Montag Veronika Kudermetova und Sachia Vickery jubeln. Kudermetova schlug Barbora Krejcikova mit 5:7, 6:4 und 6:4, Vickery behauptete sich gegen Aliaksandra Sasnovich mit 7:6 (2) und 7:5.

Das Einzel-Tableau in Stuttgart