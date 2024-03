WTA Miami: Badosa über Freundin Sabalenka: "Sehr, sehr starke Frau"

Aryna Sabalenka gewann gestern das erste Match nach dem plötzlichen Tod ihres Ex-Freundes. Ihre Gegnerin und gute Freundin Paula Badosa steht ihr weiterhin zur Seite.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 12:39 Uhr

© Getty Images

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Sabalenka kann weiterhin auf die Unterstützung ihrer gestrigen Gegnerin und Freundin Paula Badosa bauen. Nach dem gestrigen Match, welches Sabalenka mit 6:4 und 6:3 gewann, umarmten sich beide Freundinnen herzlich und gingen Arm in Arm zum Schiedsrichterstuhl. Badosa hatte Sabalenka nach dem plötzlichen Tod ihres Ex-Freundes Konstantin Kolzow von Anfang an zur Seite gestanden. "Ich kenne die gesamte Situation, ich weiß, was passiert ist. Was sie durchmacht, ist auch für mich schockierend, denn sie ist meine beste Freundin und ich will nicht, dass sie leidet", sagte Badosa.

"Sie ist eine sehr, sehr starke Frau, eine starke Persönlichkeit", erklärte Badosa mit Blick auf den Schicksalsschlag der 25-Jährigen aus Belarus. Wenige Tage nach dem schweren Verlust trat Aryna Sabalenka wieder auf der Tennis-Bühne auf und steht nun bereits in der dritten Runde des 1000-Masters in Miami. Der sportlich starke Auftritt Sabalenkas habe die Spanierin auch nicht überrascht: "Wir sind beide mental sehr stark", sagte Badosa nach dem Match: "Ich wusste, dass sie gut spielen würde. Wir wissen, dass wir in unserem Leben viel durchgemacht haben und dass wir starke Frauen sind."

