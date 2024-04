Porsche Tennis Grand Prix: Tatjana Maria verpasst Duell gegen Swiatek

Tatjana Maria hat den Einzug in die zweite Runde beim Porsche Tennis Grand Prix verpasst.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 16.04.2024, 21:14 Uhr

"I'm sorry", flüsterte Elise Mertens im On-Court-Interview - kurz nachdem sie ihr Erstrundenmatch beim Porsche Tennis Grand Prix gegen Tatjana Maria gewonnen hatte. 6:1, 4:6, 6:0 hieß es am Ende für die Belgierin, die nun auf Titelverteidigerin Iga Swiatek trifft.

Die Polin, Siegerin in 2022 und 2023 in Stuttgart, hatte in Runde 1 ein Freilos.

Warum sorry? Nun, weil sie Publikumsliebling und Lokalmatadorin Maria geschlagen hatte. Maria, Deutschlands Nummer 1, war mit einer Wildcard ins Hautfeld gerutscht und hatte sich nach dem verlorenen ersten Satz ein Herz gefasst und sich herangekämpft. Am Ende aber ging es schnell für Mertens.

Maria geht etwas die Kraft aus

Maria hatte am Wochenende noch beim Billie Jean King Cup in Brasilien einen wichtigen Einzelpunkt zum Sieg beigesteuert, am Sonntagabend war sie mit Angelique Kerber und Laura Siegemund bereits wieder in Deutschland gelandet. Der Jetleg steckte ihr natürlich in den Knochen, auch wenn sie Ansetzung ihres Matches gegen Mertens am Abend deutscher Zeit passend war.

"Sie hat zu Beginn des dritten Satzes sehr aggressiv gespielt. Und mir ist dann auch irgendwann etwas die Kraft abhanden gekommen", erklärte Maria nach dem Spiel.

Kerber und Siegemund greifen am Mittwoch ein

Bereits am Nachmittag hatten Jasmin Paolini, Qinwen Zheng und Marketa Vondrousova ihre Auftaktmatches gewonnen.

Am Mittwoch greifen dann Laura Siegemund (gegen Marta Kostyuk) und Angelique Kerber (gegen Emma Raducanu) ins Geschehen in der Porsche Arena ein.