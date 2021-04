Porsche Tennis Grand Prix: Victoria Azarenka - Impfung statt Start in Stuttgart

Victoria Azarenka wird in der kommenden Woche nicht beim Porsche Tennis Grand Prix aufschlagen. Die 31-Jährige wird sich demnächst gegen das Coronavirus impfen lassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.04.2021, 07:57 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Porsche Tennis Grand Prix in diesem Jahr ohne Fans stattfinden. Für die kommende Spielzeit erhoffen sich die Organisatoren rund um Turnierdirektor Markus Günthardt naturgemäß volle Ränge, soll sich die Lage rund um COVID-19 auch dank der Impfung dann doch schon beruhigt haben.

Da Victoria Azarenka bereits demnächst ebenjene Impfung in Anspruch nehmen wird, kann die Frau aus Belarus heuer nicht in Stuttgart aufschlagen. "Unglücklicherweise werde ich nicht dazu in der Lage sein, in der nächsten Woche in Stuttgart beim Porsche Grand Prix wettzukämpfen, da ich zur gleichen Zeit meine erste Impfdosis erhalten werde", schrieb die ehemalige Weltranglistenerste auf Twitter. Azarenka hoffe aber darauf, im nächsten Jahr nach Baden-Württemberg zurückzukehren.

Nach der Absage der amtierenden French-Open-Siegerin Iga Swiatek müssen Günthardt und Co. somit eine weitere bittere Nachricht verkraften. Mit Johanna Konta verzichtet zudem eine weitere Top-20-Spielerin auf ein Antreten in Stuttgart, auch Youngster Cori Gauff wird heuer nicht am Porsche Grand Prix teilnehmen.

Dennoch muss man sich um das Teilnehmerfeld keine Sorgen machen. Mit Ashleigh Barty, Simona Halep, Sofia Kenin, Elina Svitolina, Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova und Titelverteidigerin Petra Kvitova werden in Stuttgart gleich sieben Top-Ten-Spielerinnen an den Start gehen. Der Startschuss für das WTA-500-Turnier wird am 19. April fallen