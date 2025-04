Porsche Tennis Grand Prix: Viertes Finale! Aryna Sabalenka schlägt Paolini

Aryna Sabalenka steht zum vierten Mal im Endspiel des Porsche Tennis Grand Prix. Gegen Jasmine Paolini ging es hin und her - am Ende siegte die Weltranglisten-Erste mit 7:5, 6:4.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.04.2025, 16:42 Uhr

© Porsche Aryna Sabalenka

Sind für Aryna Sabalenka aller guten Dinge… vier? Am Montag wissen wir mehr, dann spielt sie ihr viertes Finale in Stuttgart. Und will endlich ihren ersten Titel holen.

Gegen Jasmine Paolini war Sabalenka stark gestartet und schnell mit Doppelbreak und 3:0 in Führung gegangen. Die Italienerin kam zwar auf ein Break ran, Sabalenka aber holte sich das 5:2. Dann aber kam Paolini mehr zum Spielen, bei Sabalenka erhöhte sich die Fehlerquote. Paolini glich auf 5:5 aus und hatte das Momentum auf ihrer Seite. Bitter: Beim 30:0 dominierte sie einen Punkt, zögerte aber beim Volley. Statt 40:0 stand es 30:15 - und Sabalenka schlug erneut zu, kurz später zum Satzgewinn.

Im zweiten Satz führte Paolini mit 3:0, diesmal aber fightete sich Sabalenka zurück. Ihren ersten Matchball verwandelte sie mit einer energischen Vorhand die Linie entlang.

Sabalenka: Ist diesmal das Glück auf ihrer Seite?

“Sie hat mich für jeden Punkt arbeiten lassen", lobte Sabalenka. "Ich habe einfach versucht, aggressiv zu bleiben, möglichst viel Druck auf sie aufzubauen."

Wie verzweifelt sie endlich ein Stuttgart-Finale - und einen Porsche! - gewinnen will, machte Sabalenka im On-Court-Interview deutlich. Es ist ihr vierter Versuch. “Hoffentlich habe ich in diesem Finale mehr Glück.”

Gegnerin hier: Jelena Ostapenko.