Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart: Weltklassesport und emotionales Markenerlebnis

Der Porsche Tennis Grand Prix ist mit acht Spielerinnen aus den Top 10 der Welt erneut eines der bestbesetzten Turniere auf der WTA Tour. Neben Spitzentennis erwartet die Zuschauer vom 12. bis 21. April in der Porsche-Arena ein attraktives Rahmenprogramm. Der Hauptpreis für die Gewinnerin ist ein Porsche Macan Turbo.

von PM

zuletzt bearbeitet: 03.04.2025, 20:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Porsche

Angeführt von der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka kommen die besten Tennisspielerinnen der Welt in die Porsche-Arena. Neben der dreimaligen Finalistin und frischgebackenen Gewinnerin des WTA-Masters-Turniers in Miami schlagen auch die zweifache Stuttgart-Siegerin und Porsche Friend Iga Swiatek (Polen/Nr. 2) sowie die amerikanischen Superstars Coco Gauff (Nr. 3) und Jessica Pegula (Nr. 4) auf. Damit sind die ersten Vier der Weltrangliste beim traditionsreichen WTA-500-Event am Start. „Ich freue mich auf die Rückkehr nach Stuttgart“, sagte Coco Gauff, die aktuelle US-Open-Siegerin und Gewinnerin der WTA Finals. „Das Turnier ist eines der besten im Kalender und ein großartiger Start in die europäische Sandplatzsaison.“

Die weiteren Top-10-Spielerinnen in der Porsche-Arena sind die erst 17-jährige Senkrechtstarterin Mirra Andreeva (Nr. 6), die Sensationssiegerin der WTA-Masters-Turniere in Indian Wells und Dubai, sowie Jasmine Paolini (Italien/Nr. 7), Qinwen Zheng (China/Nr. 9) und Emma Navarro (USA/Nr. 10). Aus den Top 20 der Welt treten insgesamt 15 Spielerinnen an, darunter fünf Grand-Slam-Siegerinnen (Stand Meldeliste 21. März 2025).

© Porsche

„Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir unserem Publikum auch in diesem Jahr wieder so ein Klassefeld präsentieren können. Acht Spielerinnen aus den Top 10, darunter die besten Vier, das ist nur schwer zu übertreffen. Das Vertrauen, das uns die Spielerinnen Jahr für Jahr entgegenbringen, ist für uns ein riesiger Ansporn“, sagte Turnierdirektor Markus Günthardt beim gut besuchten Media Talk im Stuttgarter Porsche Brand Store. Zusammen mit Gastgeber Dr. Sebastian Rudolph, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik der Porsche AG, sowie der Sportlichen Leiterin Anke Huber informierte er in der von Andrea Petkovic moderieren Runde über die aktuellsten Neuigkeiten zum Weltklasseturnier.

„Mit dem Porsche Tennis Grand Prix bringen wir Weltklasse-Sport nach Deutschland. Das Turnier gehört zu den Highlights im internationalen Damentennis. Seit 1978 bieten wir in Stuttgart ein emotionales Markenerlebnis, das weit über die Stadtgrenzen hinausgeht. Der Besuch in der Porsche-Arena ist ein Erlebnis für die ganze Familie“, sagte Dr. Sebastian Rudolph. „Porsche übernimmt dabei auch gesellschaftliche Verantwortung. Mit der Aktion Asse für Charity unterstützen wir mit jedem geschlagenen Ass soziale Projekte – gemeinsam mit unseren Partnern Stuttgarter Kinderstiftung und der Stiftung Agapedia für Kinder.“

© Porsche

Wildcards für Eva Lys, Laura Siegemund, Tatjana Maria und Jule Niemeier

Mit einer Wildcard stehen vier deutschen Spitzenspielerinnen sicher im Hauptfeld des Porsche Tennis Grand Prix: Eva Lys, Laura Siegemund, die Siegerin von 2017, Tatjana Maria und Jule Niemeier treffen beim Traditionsturnier auf die versammelte Weltelite. „Als Turnier in Deutschland wollen wir unseren Zuschauern natürlich auch die besten deutschen Spielerinnen präsentieren“, sagte Anke Huber beim Media Talk. Über Wildcards für die ebenfalls stark besetzte Qualifikation können sich Nastasja Schunk und Mariella Thamm freuen. Sie werden im Porsche Talent Team gefördert.

Spannendes Show-Event: VfB Stuttgart meets Porsche Tennis

Unter dem Motto „Kick & Serve: VfB Stuttgart meets Porsche Tennis“ findet am Montag, 14. April, als Höhepunkt des ersten Hauptrundenspieltags um 17.30 Uhr ein unterhaltsames Doppel-Mixed-Showevent auf dem Centre-Court der Porsche-Arena statt. Die Teams bestehen aus einem Fußballer und einer Tennisspielerin. Vom Porsche-Partnerverein VfB Stuttgart treten die ehemaligen Top-Spieler Cacau, Zdravko Kuzmanovic und Fernando Meira an. An deren Seite stehen die Tennisspielerinnen Andrea Petkovic, Eva Lys und Laura Siegemund.

© Porsche

Hauptpreis für die Siegerin: Porsche Macan Turbo

Die Gewinnerin des Porsche Tennis Grand Prix erhält als Hauptpreis einen Porsche Macan Turbo. Das vollelektrische Siegerauto in der Farbe papayametallic steht während der Turnierwoche an der Stirnseite des Centre-Courts und ist eine ganz besondere Motivation für die Spielerinnen. „Der Porsche ist der schönste Siegerpokal auf der WTA Tour. Jede Spielerin will den mit nach Hause nehmen“, sagte einst die zweimalige Stuttgart-Siegerin Angelique Kerber. Der Macan Turbo erfüllt mit seinem progressiven Design sowie seiner markentypischen Performance und hohen Alltagstauglichkeit höchste Ansprüche. Schon die Zahlen sprechen für E-Performance auf Top-Niveau: Im Zusammenspiel mit der Launch Control kommt er auf eine Leistung von bis zu 470 kW (639 PS). Aus dem Stand beschleunigt der Elektrosportler in 3,3 Sekunden auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 260 km/h.

„Asse für Charity“: Porsche unterstützt Projekte für Kinder

Mit der Aktion „Asse für Charity“ unterstützt Porsche im Rahmen des Porsche Tennis Grand Prix traditionell die Arbeit gemeinnütziger Organisationen. Bei der 48. Auflage des Turniers spendet der Sportwagenhersteller für jedes geschlagene Ass 100 Euro. Mit der Spendensumme, die zu gleichen Teilen an die Stuttgarter Kinderstiftung und die Stiftung Agapedia geht, sollen Einrichtungen und Projekte für Kinder im Raum Stuttgart unterstützt werden. Die Stuttgarter Kinderstiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder zu stärken und ihnen ein sicheres und gesundes Aufwachsen in Stuttgart zu ermöglichen. Die Stiftung Agapedia betreibt das Kinderzentrum in Esslingen, eine offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche aus allen Bevölkerungsschichten.

© Porsche

Porsche Tennis Grand Prix live in TV und Internet

Mit starken TV- und Streaming-Partnern sorgt der Porsche Tennis Grand Prix dafür, dass die Fans auch dann keinen Ballwechsel verpassen, wenn sie nicht live in der Porsche-Arena dabei sein können. Bitte beachten: Am Karfreitag finden wegen der in Baden-Württemberg geltenden Feiertagsregelung keine Spiele statt.

Der langjährige TV-Partner Eurosport überträgt in Deutschland insgesamt zwölf Matches live im Free-TV, darunter die Halbfinals am Ostersonntag und das Finale am Ostermontag um 13 Uhr. Eurosport beginnt seine Übertragung am Montag, 14. April mit einer Partie um 18.30 Uhr. Von Dienstag bis Samstag überträgt der Sender je zwei Matches pro Tag ab 17 Uhr. Darüber hinaus werden alle Centre-Court-Partien auf discovery+ gestreamt.

Der Sender Sky Sport zeigt ab Montag alle Matches vom Centre-Court live in seinem linearen Programm. Als Livestream sind ab Montag alle Partien, auch die auf Court 1, zu sehen. Tennis Channel streamt als weiterer TV-Partner ebenfalls alle Matches auf dem Centre-Court und Court 1 des Porsche Tennis Grand Prix live.

International wird der Porsche Tennis Grand Prix in mehr als 100 Ländern zu sehen sein. Die detaillierten Übertragungszeiten sind auf der Turnierwebsite porsche-tennis.com ersichtlich. Für Tennisanhänger rund um den Globus besonders interessant ist auch die umfangreiche internationale Berichterstattung auf den Social-Media-Kanälen des Turniers. Die frühere Weltklassespielerin und Sportmoderatorin Andrea Petkovic, die zuletzt 2021 als Aktive in der Porsche-Arena aufschlug, wird die Zuschauer hinter die Kulissen des Turniers führen und interessante Einblicke vermitteln.

Kartenvorverkauf und Tageskasse

Die Tickets für den Porsche Tennis Grand Prix sind begehrt. Ab Donnerstag, 18. April, ist das Turnier so gut wie ausverkauft. Wenige Karten sind noch an der Tageskasse erhältlich. Tickets für die ersten Turniertage Montag, Dienstag und Mittwoch gibt es noch im Vorverkauf beim Easy Ticket Service (Internet www.easyticket.de oder Telefon 0711/2 55 55 55) sowie direkt unter www.porsche-tennis.com.