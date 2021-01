Probleme mit den Livescores? Wir haben die Lösung

Wer in den vergangenen Tagen versucht hat, die ersten Matches der Saison via App zu verfolgen, ist bei manchen Anbietern in arge Schwierigkeiten geraten. Wir haben da eine Lösung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2021, 14:33 Uhr

© tennisnet Bei tennisnet gibt es alle Livescores - bis runter zu den ITF-Turnieren

Am Donnerstag tat sich in Abu Dhabi Erstaunliches: Sofia Kenin hatte den ersten Satz gegen Yang Zhaoxuan gerade mit 7:6 (4) gewonnen, als die Chinesin gemäß des Live-Scorings auf der WTA-Seite ganz hart am Comeback arbeitete - und im zweiten Durchgang mit 7:4 (!) in Führung lag. Ein Match-Tiebreak vielleicht? Und das schon nach nur einem Satz? Nein. Aber ein weiterer Beweis dafür, dass bei der WTA vieles nicht richtig läuft. Nicht einmal das Aktualisieren der Spielstände beim ersten Turnier des Jahres. Oder am Freitag: Da wurde Aryna Sabalenka virtuell noch ein dritter Satz gegen Ajla Tomljanovic aufgebrummt. Dabei hatte die Weißrussin die beiden ersten doch gewonnen.

© Screenshot Offenbar spielen jetzt auch die Frauen Best-of-Five

Dies alles mag vielleicht sogar schon in der Vergangenheit nicht immer astrein funktioniert haben - da aber gab es die grandiose ATP/WTA Live App. Mit allen Resultaten, Statistiken zu den Matches und den Tableaus der einzelnen Turniere. Seit Beginn 2021 ist diese App offline.

© Screenshot Die gute alte ATP/WTA-App - sie ist nicht mehr

Während die ATP aber längts ein Ersatzangebot in Form der offiziellen ATP App bereit hält (nicht ganz so unkompliziert wie die ehemalige Live App, aber durchaus zweckmäßig), gab es von der WTA die Auskunft, man hoffe, bis zu Ende des ersten Quartals etwas auf die Beine zu stellen. Bis dorthin möge man sich bitte über das oben beschriebene Live-Scoring auf der WTA-Seite auf dem Laufenden halten.

Live dabei mit tennisnet und der Tennis Fan App

Wir hätten da einen Alternativvorschlag: Zum einen unser Livescoring genau hier auf tennisnet.com. Erfasst sind dabei alle aktuellen Turniere bis zum ITF-Level. Und dann natürlich die Tennis Fan App, erhältlich in allen gängigen App Stores. Mit dieser Anwendung könnt ihr all Euren Lieblingsspielern folgen, die Artikel von tennisnet bequem mobil lesen und Euch etwa auch über das Live-Ranking jederzeit informieren.