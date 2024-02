ATP Marseille: Alexander Shevchenko eine Runde weiter

Nach einem spannenden Match konnte sich der junge Alexander Shevchenko zum Sieger gegen Benjamin Bonzi küren. Shevchenko gewann mit 7:6 (7:4) und 6:4 gegen den Franzosen und steht somit im Achtefinale des 250er Turniers in Marseille.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2024, 09:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Der in Russland geborene Shevchenko knüpft an seinen Erfolg bei den Open Sud de France in Montpellier an und erreichte nach einem spannenden, dennoch souveränen Match die zweite Runde in Marseille. Der 23-jährige erzielte letztes Jahr im Dezember seine höchste Ranglistenposition, als er sich den 48. Platz der Welt sicherte. Momentan ist der Youngster Shevchenko auf dem 56. Platz der Rangliste zu finden.

In der nächsten Runde trifft der 23-jährige Shevchenko auf den Titelverteidiger und an Nummer Eins gesetzten Hubert Hurkacz. Die beiden Tennisprofis stehen sich am Mittwoch, den 07.01, im Achtelfinale gegenüber. Beide Spieler trafen bisher nur ein einzieges Mal aufeinander, bei den Dubai Tennis Championchips. Dort konnte sich der 26-jährige Hurkacz in drei Sätzen mit 3:6, 6:3 und 7:6 durchsetzten und weiter ins Halbfinale ziehen.

Gasquet verliert erneut in der ersten Runde

Der Franzose Richard Gasquet, der in Frankreich unter anderem mit seinen wilden Party-Nächten Schlagzeilen machte, unterlag dem Spanier Roberto Bautista Agut in zwei Sätzen. Der 37-jährige erreichte sein Karrierehoch im Jahr 2007, als er die Nummer 7 der Weltrangliste wurde. Insgesamt konnte sich der Frabzose 16 Titel der ATP-Tour sichern. Das Jahr hatte aber eigentlich positiv für Gasquet gestartet, als er Anfang Januar nur knapp den Halbfinaleinzug in Noumea verpasste. In den darauffolgenden Turnieren schaffte er es allerdings nicht mehr, die erste Runde zu überstehen.

Hier gehts zum Tableau der Provence 13 Open