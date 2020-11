PTPA vs. ATP - Djokovic bekommt Unterstützung von McNamee

Hat die ATP nun ihre Regeln bezüglich einer Mitgliedschaft im Players Council geändert oder nicht? Novak Djokovic und Jürgen Melzer haben dazu unterschiedliche Ansichten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.11.2020, 21:47 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic möchte die PTPA vorantreiben

Jürgen Melzer hat in seiner Abschluss-Pressekonferenz nach den ATP Finals noch einmal festgehalten, dass das ATP Players Council auf jeden Fall an einem Strang zieht. „Wir waren eine eingeschweißte Gruppe und haben versucht, das Ganze mit dem ATP-Management und den Board Membern gut zu leiten“, so der Niederösterreicher, der nach den Australian Open 2021 seine Karriere beenden will.

„Die PTPA ist da eine ganz andere Sache“, so Melzer weiter. „Djokovic redet davon, dass da jetzt irgendeine Regelung getroffen worden ist, von heute auf morgen, dass keiner aus der PTPA im Council mitmachen darf. Das ist völliger Schwachsinn. Diese Bylaws gibt es seit 2006. Und es ist ja auch logisch: Wenn Du eine Gegenvereinigung gründest, ist es ja klar, dass Du nicht bei beiden drin sein kannst. Sagt mir der normale Menschenverstand. Es wundert mich, dass es Djokovic jetzt so überrascht. Und dass er denkt, dass das über Nacht gegen ihn entstanden ist.“

Djokovic - PTPA nicht in Konkurrenz mit der ATP

Tatsächlich hatte es der Weltranglisten-Erste nach seinem Ausscheiden gegen Dominic Thiem in London so dargestellt. „Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir stehen“, hatte Djokovic in seiner Presserunde etwas trotzig noch angemerkt. Die PTPA sei aus seiner Sicht nach wie vor darauf bedacht, mit der ATP ein gutes Auskommen zu finden.

Paul McNamee, Turnierdirektor der Australian Open, vertritt offenbar Djokovics Standpunkt. Auch jenen, dass die ATP über Nacht an den Verordnungen (Bylaws) etwas geändert hat. Wie der ehemalige Doppel-Spieler auf Twitter kundtat, würden so Hunderte von Spielern davon ausschließen, in ihrer eigenen Tour repräsentiert zu werden.

Wie viele Athleten tatsächlich hinter dem von Djokovic und Vasek Pospisil initiierten Projekt stehen, ist allerdings unklar. Bei der feierlichen Bekanntgabe der Gründung der PTPA hatten sich etwa 60 Spieler auf dem Court des Louis Armstrong Stadiums zum Gruppenfoto eingefunden. Frauen waren nicht darunter, sollen aber laut Djokovic in naher Zukunft mit einbezogen werden.