Qinwen, Collins und Sakkari machen Hauptfeld der Guadalajara Open Akron perfekt

Die Spielerinnen für das WTA-Tour-500-Turnier in Guadalajara stehen fest. Neben Olympiasiegerin Zheng Qinwen gehen auch Titelverteidigerin Maria Sakkari und Miami-Siegerin Danielle Collins an den Start.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.08.2024, 17:09 Uhr

Am 09. September startet das WTA-Tour-500-Event im mexikanischen Guadalajara, welches die letzten beiden Jahre noch als WTA-1000-Event ausgetragen wurde. Angeführt wird die Setzliste von der Weltranglistensiebten Zheng Qinwen. Die Titelverteidigerin der letzten beiden Jahre, Maria Sakkari, ist auch wieder mit am Start. Die offensiv spielende Griechin konnte in ihrer Karriere bisher zwei Titel gewinnen, beide bei diesem Turnier. Ebenfalls auflaufen werden die Grand-Slam-Siegerinnen Jelena Ostapenka, Victoria Azarenka und Sloane Stephens.

Außerdem auf der Liste stehen die Wimbledon-Viertelfinalistin Emma Navarro, die Finalistin von Dubai, Anna Kalinskaya, und die ehemalige WTA-Finals-Siegerin Caroline Garcia. Paula Badosa steht ebenfalls im Hauptfeld und wird versuchen, an ihren guten Leistungen anzuknüpfen und sich ihren zweiten Titel des Jahres zu sichern. Sofia Kenin, Halbfinalistin des letzten Jahres, steht auf der Warteliste.