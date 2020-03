Quiet, please - der tennisnet-Podcast: Die spinnen, die Franzosen

Die French Open sollen also im Herbst 2020 ausgetragen werden. In Episode 12 von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast" diskutieren Alexander Antonitsch (ServusTV) und der Coach von Peter Gojowczyk, Christopher Kas, die Entscheidung des Französischen Tennisverbandes.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2020, 16:25 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast - Episode 12

In Sachen Kommunikation kann der Französische Tennisverband von uns noch etwas lernen: Denn während die FFT ohne Absprache mit irgend jemandem das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres einfach eine Woche hinter das dritte gelegt hat, nehmen sich Kitzbühel-Turnierdirektor Alexander Antonitsch und Gojowczyk-Coach Christopher Kas ausführlich Zeit, um viele - vielleicht sogar alle - Eventualitäten abzuwägen. Moderation: Jens Huiber (sportradio360).

