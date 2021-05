„Quiet, please - der tennisnet-Podcast": French Open - Freie Fahrt für Alexander Zverev?

Was ist vom Presseboykott von Naomi Osaka zu halten? Holt Rafael Nadal seinen 14. Titel in Roland Garros? Wird Alexander Zverev seine günstige Auslosung nutzen? Und: Kommt Dominic Thiem im Laufe des Turnieres doch noch in Fahrt? Diese Fragen diskutieren Alex Antonitsch (ServusTV), Philip Bauer (Der Standard) und Stefan Hempel (Sky).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2021, 00:41 Uhr

Das zweite Major des Jahres 2021 steht an. Und die großen Fragen ranken sich irgendwie alle um Rekordchampion Rafael Nadal. Kann der Spanier erneut zuschlagen, zum 14. Mal? Oder stellt sich ihm jemand in den Weg? Alexander Zverev vielleicht, der ihn in Madrid besiegt hat?

Wir besprechen diese und noch viel mehr Fragen in der neuesten Ausgabe von „Quiet, please - der tennisnet—Podcast“.

