"Quiet, please": Tommy Haas - "Sehe Zverev gegen Tsitsipas leicht im Vorteil"

Tommy Haas, 15-maliger Champion auf der ATP-Tour, ist zurück beim MercedesCup in Stuttgart. Die deutsche Legende über das Rasentennis, Andre Agassi und die Aussichten von Alexander Zverev in Paris.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2021, 08:28 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Wie hat sich das Rasenspiel über die Jahre verändert? Wie war das damals wirklich in der Akademie von Nick Bollettieri? Wer wird im Halbfianle der French Open 2021 zwischen Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas die Nase vorne haben? Und: Wie groß war der Druck, bei den Heimturnieren in Hamburg, München, Halle oder Stuttgart wirklich? Tommy Haas, Turnierbotschafter des MercedesCup in Stuttgart, hat sich für die neueste Ausgabe von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast" viel Zeit genommen.

