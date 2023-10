Race to Turin: In Paris-Bercy geht es Spitz auf Knopf

Wer schafft es noch zu den ATP Finals nach Turin? In Paris-Bercy haben mehrere Spieler die Chance auf ein Last-Minute-Ticket.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2023, 07:12 Uhr

© Getty Images Schafft Hubert Hurkacz doch noch den Sprung nach Turin?

Hubert Hurkacz wird sich sicherlich ausreichend über seine gestrige Finalniederlage gegen Félix Auger-Aliassime in Basel geärgert haben. Ganz einfach, weil man natürlich nie gern ein Endspiel verliert. Eine andere Komponente der Pleite gegen den plötzlich wiedererstarkten Kanadier ist aber, dass Hurkacz eine besser Ausgangsposition für einen Startplatz in Turin vergeben hat.

Denn mit einem Sieg wäre Hurkacz, derzeit Neunter im Race, dem Achten Holger Rune bis auf 15 Punkte auf den Pelz gerückt. So aber sind es 215 Punkte, die der Shanghai-Champion aufholen muss. Dafür wäre ein Platz im Halbfinale nötig, für den es 360 Zähler gibt. Nicht unmöglich für Hurkacz, auch wenn er dafür wohl Casper Ruud (selbst noch ein Kandidat für Turin) und den längst qualifizierten Daniil Medvedev aus dem Weg räumen müsste. So nebenbei ist die Startaufgabe mit Holger Rune auch nicht gerade trivial.

Jack Sock hat es vorgemacht

Taylor Fritz liegt aktuell nur zehn Punkte hinter Hurkacz. Für denn US-Amerikaner gelten also dieselben Vorgaben. Fritz beginnt gegen Sebastian Baez - und könnte in Runde drei auf Holger Rune treffen. So sich der Däne nach einem Freilos gegen entweder Stan Wawrinka oder Dominic Thiem durchsetzen kann.

Außenseiterchancen haben mit einem Turniersieg auch Alex de Minaur und Tommy Paul. Und wer denkt, das wäre unmöglich, möge an das Jahr 2017 zurückdenken: Damals sicherte sich Jack Sock mit dem Überraschungssieg in Paris-Bercy sensationell noch sein Ticket für die Finals.

