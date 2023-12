Raducanu kehrt in Auckland auf die Tour zurück

Das langersehnte Comeback von Emma Raducanu nimmt Formen an. Nach ihrer langwierigen Verletzungspause wurde der Start der 21-jährigen Britin beim WTA-Turnier in Auckland im Vorfeld der Australian Open 2024 verkündet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.12.2023, 11:05 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu greift in Neuseeland wieder auf der Tour ein.

Um sich mit dem letzten sportlichen Auftritt von Emma Raducanu zu beschäftigen, gilt es bis ins Frühjahr zurückschweifen. Im April beim Porsche Tennis Grand Prix, als Markenbotschafterin des Titelsponsors am Start, wurde ihr letzter Auftritt auf WTA-Ebene in zwei glatten Sätzen in der Auftaktrunde durch die Lettin Jelena Ostapenko mit 2:6, 1:6 beendet.

Seitdem erlebte die sensationelle US Open-Siegerin von 2021 aus körperlicher Sicht die volle Bandbreite des Schattendaseins auf der Profi-Tour. Mit Operationen an beiden Handgelenken und am Knöchel musste sie die Saison frühzeitig beenden.

Nach langwieriger Rehabilitation wurde nun der konkrete Comeback-Termin für die in Toronto geborene Raducanu verkündet. Vom 1. bis 7. Januar 2024 startet die junge Britin beim WTA-Turnier in Auckland dank einer Wildcard.

Damit befindet sich Raducanu neben der Dänin Caroline Wozniacki und Amanda Anisimova aus den USA in bester Gesellschaft von anderen Comeback-Spielerinnen, die in Neuseeland ebenfalls mit einem „Freifahrtschein“ an den Start gehen werden. Angeführt wird das Feld von der US Open-Championesse Coco Gauff aus den Vereinigten Staaten.

Während Wozniacki (Wildcard) und Anisimova (PR 61) ihren Startplatz im Hauptfeld beim ersten Major in Melbourne bereits sicher haben, muss Raducanu aktuell mit ihrem Protected Ranking auf Position 103 noch auf die ein oder andere Absage warten, oder auf eine Wildcard der Veranstalter hoffen.