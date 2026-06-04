Rätselraten um Alcaraz: Spielt er schon oder pausiert er noch?

Carlos Alcaraz arbeitet derzeit an seinem Comeback, ein konkretes Rückkehrdatum gibt es aber noch nicht. Während Fans nach positiven Signalen suchen, mahnt Spaniens Davis-Cup-Kapitän David Ferrer zur Geduld.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 03.06.2026, 18:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images So darf man Carlos Alcaraz hoffentlich bald wieder sehen

Nach dem Rückzug von Carlos Alcaraz aus Barcelona, Madrid, Rom, Roland Garros und inzwischen auch der gesamten Rasensaison bleibt die Verletzung am rechten Handgelenk das beherrschende Thema rund um den Spanier. Spaniens Davis-Cup-Kapitän David Ferrer bestätigte nun allerdings, dass Alcaraz in der Rehabilitation Fortschritte mache. Dennoch betonte Ferrer, dass alle medizinischen Voraussetzungen erfüllt sein müssten, bevor der 22-Jährige wieder an Turnieren teilnehmen könnte. Ein übereilter Wiedereinstieg sei nicht zu erwarten.

Bilder aus Murcia wecken Hoffnungen

Immerhin gibt es inzwischen erste positive Signale. In den vergangenen Tagen wurde Alcaraz in seiner Akademie in Murcia wieder auf dem Trainingsplatz gesichtet. Die Aufnahmen zeigen jedoch auch die Grenzen seines aktuellen Zustands: Der siebenfache Grand-Slam-Champion schlägt derzeit ausschließlich mit dem linken Arm. Sein verletztes rechtes Handgelenk wird offensichtlich weiterhin geschont. Die vollständige Belastbarkeit scheint aktuell offensichlich noch nicht erreicht.

www.youtube.com/shorts/Z562Wa9z_uM

Geduld als größte Herausforderung

Laut Ferrer falle Alcaraz die Situation nicht leicht. Der Spanier gilt als extrem wettkampforientiert und möchte so schnell wie möglich wieder auf den Court zurückkehren. Besonders frustrierend sei für ihn angeblich, dass er derzeit nicht einmal seinem geliebten Golfsport nachgehen könne. Gerade diese Ungeduld macht die Situation heikel. Alcaraz will spielen, sein Umfeld versucht jedoch, ihn zu bremsen. Nach den verpassten Höhepunkten der Sand- und Rasensaison soll nun verhindert werden, dass aus einer Verletzung ein langfristiges Problem wird.

US Open? Niemand wagt eine Prognose

Ob Alcaraz rechtzeitig für die nordamerikanische Hartplatzsaison oder gar die US Open fit wird, bleibt völlig offen. Ferrer vermied jede Spekulation und verwies ausschließlich auf den Heilungsverlauf. Die Botschaft aus Spanien lautet: Carlos Alcaraz arbeitet wieder auf dem Platz, aber sein rechtes Handgelenk bestimmt weiterhin den Kalender. Und derzeit gewinnt noch die Verletzung gegen die Uhr.