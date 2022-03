Rafael Nadal - 20 Siege, nur zwei Mal gezittert

Rafael Nadal spielt heute Abend (ab 23 Uhr live bei Sky) gegen Taylor Fritz um den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells. Und könnte seine Siegesserie auf 21 Matches ausbauen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 10:29 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal ist 2022 noch unbesiegt

Wer sich erinnern kann: Dominic Thiem hat vor seinem Viertelfinal-Match bei den US Open 2018 gegen Rafael Nadal eine sehr feine rhetorische Frage gestellt. Nadal hatte in der Runde davor mit Karen Khachanov über vier harte Sätze gekämpft, der Spanier schien also verwundbar zu sein. Und also stellte Thiem aber in den Raum: War Nadal denn wirklich jemals in Gefahr, dieses Match gegen Khachanov zu verlieren?

Eben.

Diese Frage lässt sich natürlich wunderbar auf jene Siegesserie anwenden, die der 21-malige Grand-Slam-Champion seit Beginn des Jahres reitet. 20 Match-Erfolge sind es, die Rafael Nadal en suite angehäuft hat. Und bei mindestens 18 davon war es nicht einmal knapp. Gut, da könnte nun Denis Shapovalov die Hand heben und darauf hinweisen, dass er doch auf dem besten Weg gewesen sei, bei den Australian Open einen Zwei-Satz-Rückstand aufzuholen bzw. umzudrehen. Aufgeholt hat er ja, aber im fünften Satz dann doch keine Chance gehabt.

Medvedev vergibt Chancen

Und so bleiben lediglich zwei Partien im Gedächtnis hängen, die tatsächlich zu Ungunsten von Nadal ausgehen hätten können. Natürlich hätte Daniil Medvedev das Finale der Australian Open erst einmal ausservieren müssen. Aber wenn er eine seiner Breakchancen Mitte des dritten Satzes genutzt hätte- wer weiß, ob Nadal zu einem Comeback in der Lage gewesen wäre.

Und dann wäre da noch Sebastian Korda, der mit einer beherzten Leistung in der zweiten Runde von Indian Wells beim Stand von 5:2 im dritten Akt schon wie der Sieger aussah. Zumal Korda zweimal die Chance hatte, mit eigenem Aufschlag die Serie Nadals zu beenden. Was ihm aber nicht gelang.

Nadal gewinnt gegen Fritz in Acapulco

Wird Taylor Fritz also derjenige sein, der Sieg Nummer 21 und Titel Nummer vier in der laufenden Saison verhindert? Zweifel sind angebracht. Bislang gab es eine einzige Partie zwischen den beiden, Nadal siegte 2020 in Acapulco glatt in zwei Sätzen. Dazu kommt, dass der US-Amerikaner noch nie in einem Endspiel eines ATP-Masters-1000-Turniers gestanden hat, von leichtem Nervenflattern ist auszugehen.

Was angesichts des weiteren Programms von Nadal womöglich für die gesamte Konkurrenz gilt: Denn der nächste Start des Matadors ist auf Sand in Monte Carlo geplant. Und wie man hört, soll sich der 35-Jährige auf Asche einigermaßen wohl fühlen.

Hier die Siegesserie von Rafael Nadal im Jahr 2022

Turnier Runde Gegner Ergebnis Melbourne AF Ricardas Berankis 6:2, 7:5 Melbourne VF Tallon Griekspoor w.o. Melbourne HF Emil Ruusuvuori 6:4, 7:5 Melbourne F Maxime Cressy 7:6 (6), 6:3 Australian Open 1R Marcos Giron 6:1, 6:4, 6:3 Australian Open 2R Yannick Hanfmann 6:2, 6:3, 6:4 Australian Open 3R Karen Khachanov 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 Australian Open AF Adrian Mannarino 7:6 (14), 6:2, 6:2 Australian Open VF Denis Shapovalov 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 Australian Open HF Matteo Berrettini 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 Australian Open F Daniil Medvedev 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5 Acapulco 1R Denis Kudla 6:3, 6:2 Acapulco AF Stefan Kozlov 6:0, 6:3 Acapulco VF Tommy Paul 6:0, 7:6 (5) Acapulco HF Daniil Medvedev 6:3, 6:3 Acapulco F Cameron Norrie 6:4, 6:4 Indian Wells 2R Sebastian Korda 6:2, 1:6, 7:6 (3) Indian Wells 3R Daniel Evans 7:5, 6:3 Indian Wells AF Reilly Opelka 7:6 (3), 7:6 (5) Indian Wells VF Nick Kyrgios 7:6 (0), 5:7, 6:4 Indian Wells HF Carlos Alcaraz 6:4, 4:6, 6:3 Indian Wells F Taylor Fritz ?

