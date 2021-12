Rafael Nadal: "250er" in Melbourne statt ATP Cup

Rafael Nadal wird Anfang 2022 im Vorfeld der Australian Open voraussichtlich bei einem ATP-250-Event in Melbourne aufschlagen. Erst vor kurzem hatte der Spanier bekanntgegeben, beim ATP Cup nicht starten zu wollen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.12.2021, 10:39 Uhr

Rafael Nadal wird 2022 allem Anschein nach bei einem ATP-250-Event in Melbourne aufschlagen

Ziemlich exakt eine Woche müssen sich Rafael-Nadal-Fans noch gedulden, dann wird der 20-fache Major-Sieger wieder auf der (fast) ganz großen Tennisbühne zu sehen sein. Musste der Spanier noch durchaus verfrüht einen Schlussstrich unter die Saison 2021 auf der ATP-Tour ziehen, so wird der Weltranglistensechste in diesem Kalenderjahr immerhin noch einmal bei einem Exhibition-Event zu sehen sein. Der 35-Jährige schlägt kommende Woche bei den Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi auf, die vom 16. bis zum 18. Dezember über die Bühne gehen werden.

Das erste Herantasten an die eigene Form soll die Wartezeit auf den ersten Auftritt auf ATP-Niveau Nadals nach dessen Verletzungspause freilich nur verkürzen. Zumal der Spanier nun - wie Ende dieser Woche bekannt wurde - bereits bei einem am 3. Januar beginnenden ATP-250-Event in Melbourne aufschlagen wird. Nadal wählt damit einen etwas anderen Weg als das Gros seiner Konkurrenten an der Weltspitze, die wiederum den ATP Cup als Vorbereitungsturnier für das erste Major des Jahres, die Australian Open, heranziehen. Der Spanier hat nach zwei Starts in Serie sein Antreten 2022 abgesagt.

Dimitrov als härtester Konkurrent

Während es Nadal im Falle eines Antretens beim ATP Cup bereits in der Gruppenphase mit Langzeit-Konkurrent Novak Djokovic zu tun bekommen hätte (sofern dieser freilich die Reise nach Down Under antreten wird), ist die Konkurrenz beim ATP-250-Event von Melbourne - gelinde gesagt - überschaubarer. Acht weitere Top-50-Spieler werden gemäß der Entry List beim Vorbereitungsturnier in Melbourne aufschlagen, als härteste Gegner gelten wohl Grigor Dimitrov, Kei Nishikori, Reilly Opelka und Lloyd Harris.

Letzterer war es just, der Nadal bei dessen letztem Auftritt auf der ATP-Tour - beim ATP-500-Event von Washington - eine ebenso bittere wie überraschende Niederlage zugefügt hatte. Der Südafrikaner stoppte damals einen sichtlich angeschlagenen Mallorquiner im Achtelfinale. Seither hat der Weltranglistensechste kein Match bestritten. Nun aber - so scheint es - nimmt der Fahrplan für die Rückkehr des 20-fachen Grand-Slam-Siegers immer weiter Form an. Der mittelfristige Höhepunkt zweifelsohne: die Australian Open Mitte Januar.