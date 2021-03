Rafael Nadal - Alles beim Alten in der Sandplatzsaison

Rafael Nadal wird 2021 beim ATP-500-Turnier in Barcelona an den Start gehen. Somit sieht der Turnierplan des Weltranglistendritten auf Sand wie (fast) immer aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.03.2021, 21:05 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird auch in diesem Jahr in Barcelona antreten

Es war im Jahr 2010, als Rafael Nadal seinen Start in Barcelona aus Sorgen um sein linkes Knie absagte. Er habe aus der Vergangenheit gelernt und wolle in der ohnehin schon dicht gedrängten Sandplatzsaison nicht noch ein weiteres Turnier bestreiten, erklärte der Spanier damals. Nachhaltig aus dem Turnierkalender streichen sollte der Iberer sein Heimturnier aber nicht: Von 2011 bis 2019 schlug Nadal stets in der katalanischen Hauptstadt auf.

Und auch 2021 wird der Weltranglistendritte wieder in Barcelona spielen. Das gaben die Organisatoren am Montag bekannt. "Rafas Anwesenheit in Barcelona ist sehr wichtig für das Turnier. Er freut sich nach der letztjährigen Absage umso mehr auf das Event", meinte Turnierdirektor David Ferrer.

Nach der Zusage für die Veranstaltung in der zweitgrößten Stadt Spaniens scheint Nadals Kalender für die Sandplatzsaison nun festzustehen: Seinen ersten Auftritt auf der roten Asche wird der 34-Jährige ab dem 11. April in Monte Carlo haben, eine Woche darauf steht bereits das Turnier in Barcelona auf dem Programm.

Nach einer Woche Pause dürfte Nadal ab dem 2. Mai nacheinander die beiden ATP-Masters-1000-Turniere in Madrid und Rom bestreiten, ehe am 23. Mai mit den French Open das große Sandplatz-Highlights des Jahres eröffnet wird. Dort wird es für den "King of Clay" dann um den sage und schreibe 14. Titel gehen.