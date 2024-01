Rafael Nadal beeindruckt - aber Fragezeichen bleiben

Rafael Nadal ist zurück auf der Tour. Und hat nach seinen ersten beiden Matches die Tenniswelt direkt beeindruckt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2024, 14:15 Uhr

Es wirkt so, als sein Rafael Nadal gar nicht weggewesen. Bereits in den ersten Ballwechseln gegen Dominic Thiem in der ersten Runde von Brisbane, sorgte der 22-fache Major-Champion für fast schon nostalgische Gefühle mit seinem physischen Stil. Nadal nach fast zwölf Monaten wieder auf dem Court zu sehen. Eine Genugtuung für alle, die es mit der gelben Filzkugel halten.

Im zweiten Satz gegen den langjährigen Top10-Spieler ließ Nadal dann auch wieder seine Dominanz aufblitzen, die er in so vielen Matches bereits gezeigt hat und mit der er seine Gegner oftmals staunend zurücklässt. In der zweiten Runde des ATP-250er-Turniers bekam diese Dominanz Jason Kubler zu spüren, der zuvor nie in den Genuss (oder wie immer man es sehen will) eines Matches gegen Rafael Nadal gekommen ist.

Rafael Nadal kann bei Australian Open früh auf starke Spieler treffen

Mit dem klaren Sieg gegen den Australier wirkt Nadal wieder wie der Spieler, den alle viele Jahre auf der Tour bestaunt oder auch gefürchtet haben. Konzentriert, konsequent und niemals konventionell. Es bleibt abzuwarten, wie weit der 37-Jährige in Brisbane kommen wird.

Erfolgreiche Australian Open sind möglich. Doch ein wirkliches Bild über das Leistungsniveau sollte erst dann komplett sein, wenn die ersten Duelle gegen die besten Spieler auf der Tour gespielt sind. Für den ungesetzten Rafael Nadal könnte ein solches Match bereits zu Beginn des Grand Slams in Melbourne möglich sein. Zuerst wartet im Viertelfinale von Brisbane nun Jordan Thompson.

