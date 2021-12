Rafael Nadal bei den Australian Open 2022? Ist noch nicht in Stein gemeißelt

Startet Rafael Nadal nach seinem Comeback in Abu Dhabi auch beim Saisonauftakt in Melbourne? Ganz sicher ist er sich noch nicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.12.2021, 11:07 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Zwei Matches waren drin für Rafael Nadal beim Einladungsturnier in Abu Dhabi, zwei Niederlagen setzte es - eine gegen Andy Murray, die andere gegen Denis Shapovalov. Dennoch war's ein guter Testlauf für Rafa, der seit seiner Verletzung am Fuß im Rahmen der French Open außer Gefecht gesetzt war - von einem kurzen Intermezzo in Washington (nach dem er unters Messer musste) abgesehen.

Alles im grünen Bereich also für einen famosen Saisonstart in 2022? Jein. Denn eine fixe Zusage für die Australian Open wollte Nadal noch nicht geben. "Ich muss mit meinem Team sprechen. Um 100 Prozent ehrlich zu sein: Ich kann es noch nicht zu 100 Prozent garantieren", so Nadal vor seinem Abschied aus Abu Dhabi hinsichtlich eines Starts in Melbourne.

"Die Idee ist, hinzufliegen und mein Bestes in Australien zu geben, das ist das Ziel und meine Idee", erklärte Nadal weiter. Aber man müsse nach seiner Rückkehr nach Spanien erst mal sehen, wie sich der Körper nach den Tagen in Abu Dhabi anfühle. "Dann können wir Entscheidungen treffen." Er schaue in dieser Phase seiner Karriere und nach all den Dingen, die er durchgemacht habe, von Tag zu Tag. "Ich muss ich mir jede Entscheidung sehr gut überlegen."

Rafael Nadal: Zeit nach Roland Garros "ein Desaster"

Nach seinem Auftritt in Roland Garros sei es gewissermaßen "ein Desaster" gewesen, was seinen Fuß anbelange, der habe ihm nicht mal Training erlaubt, geschweige denn, so zu spielen, wie er wolle, blickte Nadal auch auf seinen Comebackversuch in Washington. "Mein letztes echtes offizielles Match ist letztlich mehr als sechs Monate her", so Nadal. "Die Dinge sind etwas kompliziert, und das akzeptiere ich."

Das Positive aber sei, dass er in beiden Spielen in Abu Dhabi mithalten habe könne und seine Chancen gehabt habe. "Wenn wir das in Relation setzen, ist es eine sehr positive Sache."