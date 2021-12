Abu Dhabi: Denis Shapovalov schlägt Nadal und holt Platz 3

Denis Shapovalov hat im Spiel um Platz 3 gegen Rafael Nadal gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.12.2021, 16:18 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov

Shapovalov gewann mit 6:7, 6:3 und [10:6] und sicherte sich damit den Platz auf dem Treppchen beim Einladungsturnier Mubadala World Tennis Championship.

Shapovalov hatte im ersten Durchgang bereits zum Satzgewinn serviert, aber Nadal schaffte das Rebreak. Im Tiebreak lag der Kanadier dann mit 2:1 in Führung, im Anschluss war Nadal aber der Stabilere. Am Ende musste der Match-Tiebreak entscheiden, Nadal lief dort einem frühen Minibreak hinterher, ließ zwischenzeitlich auch mal in Sachen Anschluss etwas liegen. Shapovalov gelang die Entscheidung mit einer sensationellen Vorhand zum zweiten Minbreak und damit zum 8:5.

"Jedes Mal, wenn ich den Platz mit jemandem wie Rafa betreten kann, ist es eine Ehre", sagte der Weltranglisten-14. "Ich habe drei großartige Matches gespielt. Ich hoffe, noch viele Jahre herkommen zu können." Nach den drei, vier Woche der Vorbereitung auf die neue Saison sei es schön zu sehen, "dass mein Spiel da ist. Auch wenn ich noch an ein paar Stellen arbeiten muss."

Shapovalov hatte dieser Tage erklärt, beim Training unter der Woche habe Nadal ihn noch gekillt.

Im Finale in Abu Dhabi treffen Andy Murray und Andrey Rublev aufeinander.