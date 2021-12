Abu Dhabi: Rafael Nadal trotz Niederlage mit positivem Ausblick

Rafael Nadal hat gegen Andy Murray sein erstes Match seit dem Sommer bestritten. Trotz der Niederlage nimmt er positive Signale mit.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.12.2021, 09:51 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal am Freitag in Monte Carlo

Der Begriff "Comeback" war in jüngster Zeit eigentlich für Andy Murray reserviert, wenn der auf dem Platz stand - auch wenn er nun schon seit dem Sommer 2019 wieder am Ball ist nach seiner Hüft-OP. Wenn auch immer wieder mit kleinen Wehwehchen ausgestattet.

Am Samstagnachmittag war der Comebacker eher Rafael Nadal: Der 20-fache-Majorchamp war quasi seit den French Open außer Gefecht, ein kurzes Intermezzo in Washington wurde schnell wieder unterbrochen, der angeschlagene Fuß musste sodann gar noch mal unters Messer. Nun ist Nadal wieder da, und auch wenn es am Ende 6:3, 7:5 für den Schotten hieß, war Nadal mit seinem Auftritt zufrieden.

"Ich denke, ich habe eine Menge Dinge richtig gemacht", urteilte Nadal im Anschluss. Freilich sei es nach so langer Zeit ohne Matchpraxis so, dass man mehr nachdenke über Entscheidungen, oft eben zu lange, während im üblichen Turnierverlauf automatisch passieren würden. "Generell war es ein gutes Match. Ich hatte sogar Chancen, den zweiten Satz zu gewinnen." Er habe besser gespielt, als er es vor ein paar Wochen noch für möglich gehalten habe.

Beim Training auf Mallorca habe er keines dieser Matches gespielt, fügte Nadal an, dort hatten Übungen im Mittelpunkt gestanden, kontrollierteres Tennis, um den Fuß langsam wieder an alles zu gewöhnen.

Rafael Nadal: Heute gegen Denis Shapovalov

Das Gute für Nadal: Er bekommt in Abu Dhabi weitere Matchpraxis, trifft um 14 Uhr MEZ im Spiel auf Platz 3 auf Denis Shapovalov (live im Stream bei servustv.com; das Finale zwischen Murray und Andrey Rublev findet im Anschluss statt).

Bei Shapovalov hat Nadal offenbar schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen: Bei der gemeinsamen Trainingssession habe Nadal ihn "gekillt", so der Kanadier. "Ich glaube also, er fühlt sich recht gut." Ob Nadal den "Killermodus" heute auch ins Match transportieren kann, wird sich zeigen.