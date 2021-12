Rafael Nadal: Corona-Infektion überstanden, Australien am Radar

Rafael Nadal steht nach seiner Corona-Infektion bereits wieder auf dem Trainingsplatz - und tritt am Donnerstag den Weg nach Australien an.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.12.2021, 11:39 Uhr

© Getty Images Rafael Nadals Chancen auf eine Teilnahme an den Australian Open sind intakt

Gute Nachrichten für alle Fans von Rafael Nadal: Der 20-fache Grand-Slam-Sieger kehrte nach seiner überstandenen Corona-Infektion noch vor dem Jahreswechsel auf den Tennisplatz zurück. Das zeigten Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken.

Somit erhöhen sich die Chancen, dass Nadal im australischen Tennissommer angreifen wird. Der Spanier hatte am 20. Dezember bekanntgegeben, sich trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Gemäß eigener Angaben erlebte Nadal nach seinem positiven Test "einige unangenehme Momente".

Die gesundheitlichen Problemen dürfte Nadal nun offenbar überstanden haben, Berichten zufolge tritt er deshalb am Donnerstag auch den Weg nach Australien an. Derzeit steht der 35-Jährige sowohl beim ATP-250-Event in Melbourne als auch bei den Australian Open auf der Meldeliste. Das Vorbereitungsturnier in Melbourne beginnt bereits am 4. Januar.

Für Nadal wäre es das erste offizielle Turnier seit dem ATP-500-Event in Washington Anfang August. Im Dezember hatte der aktuelle Weltranglistensechste nach seiner Fußverletzung bei einer Exhibition in Abu Dhabi sein Comeback gegeben. In den Vereinigten Arabischen Emiraten setzte es für Nadal gegen Andy Murray und Denis Shapovalov zwei Niederlagen.