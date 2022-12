Rafael Nadal: Das letzte Mal Australien? "Ich hoffe nicht"

Rafael Nadal eröffnet am Samstag beim United Cup seine Saison 2023. Zuvor zeigte sich der Spanier durchaus zuversichtlich.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.12.2022, 11:15 Uhr

Rafael Nadal schlägt zum Saisonstart beim United Cup auf

Rafael Nadal und Novak Djokovic - noch im Fernkampf im Rennen um die meisten Grand-Slam-Titel - gehen in Australien 2023 unterschiedliche Wege. Während der serbische Seriensieger in Adelaide an einer ansehnlichen Form für die Australian Open arbeitet, schlägt Nadal mit dem spanischen Team beim neugeschaffenen United Cup in Sydney auf. Und eröffnet dort seine Saison 2023 am Samstag gegen den Briten Cameron Norrie.

Zunächst hatte der Spanier aber Gelegenheit, über seine Sicht auf die Erstaustragung des Mixed-Bewerbs zu sprechen: "Es ist nichts 100% Neues, aber gleichzeitig ist es das erste Mal, dass wir vereinte Kräfte zwischen den Herren und Damen haben - eine andere Geschichte für uns", sagte der Spanier. "Es wird aufregend. Ich hoffe, uns gelingt ein guter Start, weil wir wissen, dass wir eine sehr schwierige Gruppe haben."

Nadal greift nach Australian-Open-Titelverteidigung

Klar ist zugleich aber auch, dass der Fokus des Mallorquiners nicht auf dem United Cup, sondern vielmehr auf den Australian Open liegen wird. Die, geht es nach dem Spanier, auch nicht die letzten in seiner Laufbahn werden sollen. "Als ein Profi weiß man nie, aber ich hoffe nicht", erklärte der 36-Jährige auf die Frage, ob es denn sein letztes Mal in Australien sei.

"Ab einem gewissen Alter weißt du nie, ob es dein letztes Mal sein wird. Ich möchte nicht darüber sprechen, ich werde mich darauf konzentrieren, auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen und mir selbst die Chance zu geben, wettbewerbsfähig zu sein und für alles zu kämpfen", sagte Nadal. "Das ist mein Ziel."

Nadal und das Leben als Vater

In Australien geht es für den Spanier nicht nur darum, seinen allenfalls überraschenden Australian-Open-Titel aus der Vorsaison zu verteidigen. Der Mallorquiner wagt in Down Under zudem einen weiteren Anlauf, das Tour-Leben als Vater besser in den Griff zu bekommen. "Beim ersten Event, an dem ich als Vater teilgenommen habe ohne meinen Sohn bei mir, habe ich in der ersten Runde verloren. Zum zweiten bin ich mit meinem Sohn gereist, aber in der Gruppenphase ausgeschieden", erklärte Nadal.

"Ich muss mich weiterhin verbessern. Ich muss mein Leben ein klein wenig organisieren wie jeder andere, wenn er ein Kind hat", so der Spanier, der betont: "Ich hoffe, ich bin bereit, den Monat hier zu genießen." Und dabei natürlich auch erfolgreich zu gestalten.