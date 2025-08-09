Rafael Nadal freut sich über zweiten Sohn!

Rafael Nadal und Ehefrau Xisca freuen sich erneut über Nachwuchs. Ihr zweiter Sohn Miquel kam am 07. August zur Welt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 14:14 Uhr

© Getty Images Xisca und Rafael Nadal dürfen sich erneut über einen Sohn freuen

Es gibt mal wieder was zu feiern für Rafael Nadal und Ehefrau Xisca. Denn vor wenigen Tagen kam der zweite Sohn der beiden zur Welt - und wurde nach dem verstorbenen Vater von Xisca mit dem Namen Miquel bedacht. Rafael jr. wurde ja im Oktober 2022 geboren.

Spanischen Medien zufolge geht es der Mutter gut. Xisca habe mit ihrem Neugeborenen das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Zuletzt öffentlich gesehen hatte man die Ehefrau von Rafael Nadal in Roland-Garros, wo Rafa mit einer großartigen Zeremonie gebührend verabschiedet wurde.

Mit seinem zweiten Kind hat Nadal in dieser Kategorie mit Novak Djokovic gleichgezogen. Der serbische Großmeister hat ja einen Jungen und ein Mädchen. Deutlich in Führung liegen indes immer noch Roger Federer mit zwei Zwillingspaaren und Andy Murray mit ebenfalls vier Kindern.