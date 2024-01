Rafael Nadal hofft nach Hüftschmerzen auf verspannten Muskel

Rafael Nadal hatte bei seinem Brisbane-Aus gegen Jordan Thompson wieder Schmerzen in der operierten Hüftgegend - gab anschließend aber etwas Entwarnung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2024, 15:20 Uhr

Rafael Nadal zeigte sich nach seinem Dreisatz-Aus im Viertelfinale von Brisbane wieder mal als tadelloser Sportsmann. Er hatte Matchbälle vergeben, die Hüfte schmerzte mal wieder, und doch lächelte Rafa auf dem Weg nach draußen und schrieb Autogramme.

Und über eine mögliche neue/alte Verletzung? Wollte er in der anschließenden Pressekonferenz nur wenig sprechen, schließlich habe Thompson gewonnen. Überhaupt sei er glücklich darüber, in dieser Woche drei Matches gespielt zu haben nach seiner langen Pause. Und ohnehin: Solange der Fuß (die alte Dauer-Verletzung!) nicht weh tue, sei alles halb so schlimm.

Seine Fans sind natürlich trotzdem besorgt: Nadal hatte sich nach seiner OP im Hüftbereich und der selbst verordneten längeren Auszeit in 2023 überraschend gut in Schuss gezeigt in der Comebackwoche in Australien und bei den Siegen über Dominic Thiem und Jason Kubler. Auch gegen Thompson sah es lange gut aus für den 37-Jährigen. Der sich nun auf die Australian Open (Start am 14. Januar) vorbereiten wird.

Nadal: "... dann war es eine sehr positive Woche"

Und die Hüfte? Hierzu meldete sich Nadal dann doch noch mal über Instagram zu Wort. Wieder mal mit dem Lob an Thompson vorweg: Der habe vieles richtig gemacht (auch wenn er selbst hätte gewinnen können).

"Ich hatte nicht die Qualität am Ball wie in den vergangenen beiden Matches, aber dennoch war ich in einer guten Position, das Match zu gewinnen", schrieb Nadal weiter. "Das ist der Prozess, den ich durchlaufen muss." Er habe etwas unschöne Schmerzen verspürt, in dem Bereich, in dem er im vergangenen Jahr operiert worden war, aber es sei zu früh, etwas darüber zu sagen. "Hoffentlich ist es nur ein verspannter Muskel."

In den kommenden Tagen werde er einige Tests durchführen, "und wenn es nur ein verspannter Muskel ist, war es eine sehr positive Woche."