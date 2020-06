Rafael Nadal: "Gibt nichts, das die Präsenz von Zuschauern und ihre Energie ersetzt"

Im Interview mit dem französischen Fernsehsender France 3 spricht der Weltranglistenzweite, Rafael Nadal, über Turniere ohne Zuschauer, die Chancen für die Fortsetzung der Tour und seine aktuelle körperliche Verfassung.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.06.2020, 11:57 Uhr

Nadals Titelverteidigung bei den French Open muss zumindest bis September warten

Er wäre auch in diesem Jahr wieder der ganz große Gejagte gewesen, der Mann, den es auf dem Weg zum Titel bei den French Open zu schlagen gilt. Die Rede ist natürlich von Rafael Nadal, jener Herr, der bereits zwölf Titel in Paris feiern durfte, jener Herr, der überhaupt erst zwei Partien in Roland Garros verloren geben musste. In diesem Jahr kommt es aber anders, Mission Titelverteidigung bei den French Open ist zumindest vorrübergehend auf Eis gelegt, auch über einer Austragung der French Open im September schwebt ein Fragezeichen.

Geburtstagskuchen über Zoom

"Es ist eine sehr schwierige Situation. Es ist eine globale Pandemie, die alle betrifft. Es ist eine traurige Situation, es ist unangenehm, darin zu leben, aber es ist notwendig, weiterzumachen, positiv zu bleiben und zu hoffen, dass die Situation besser wird und wir eine bessere Zukunft haben", sagt auch Nadal im Interview mit dem französischen Fernsehsender France 3. Der Geburtstagkuchen auf der Terrasse von Roland Garros - Nadal feiert am 3. Juni seinen 34. Geburtstag - fällt ins Wasser, stattdessen wird via Zoom gefeiert: "Wir haben die Terrasse durch Zoom ersetzt. Im Moment muss man die Dinge mit den Sachen machen, die man gerade hat. Und was man derzeit hat, sind eben Treffen auf Zoom und nicht auf der Roland-Garros-Terrasse."

Seit einigen Tagen geht es für den Spanier zumindest wieder fürs Training auf den Court, zwei Monate Isolation liegen hinter Nadal: "Zum Glück habe ich Kraftgerät bekommen, damit ich mich in Form halten konnte. Schritt für Schritt habe ich nun das Training wiederaufgenommen, aber nur für ein paar Tage in der Woche, nicht an allen sieben. Es ist eine sehr schrittweise, sehr langsame Erholung, mit großer Achtsamkeit und Vorsicht. Das Ziel ist es, für den Tag bereit zu sein, an dem wir wieder Tennis spielen können. Den kennen wir aber noch nicht", zitierte sport.francetv.info den Mallorquiner.

"Wenn all dies kombiniert wird, dann werde ich da sein"

Eine Möglichkeit, die diesen Tag etwas näher rücken könnte, wären Turniere ohne Zuschauer. Eine Idee, die auch der Weltranglistenzweite durchaus in Betracht zieht: "Es ist möglich, Fußball spielt gut hinter verschlossenen Türen. Aber wenn man mich fragt, ob es mir gefällt, dann ist die Antwort "Nein". Es gibt nichts, was die Präsenz des Publikums und die Energie, die es erzeugt, ersetzen kann." Damit sind aber bei weitem nicht alle Probleme aus der Welt geschafft, wie Nadal betont: Neben den Zuschauern müsse man auch all jene Menschen schützen, die bei den Turnieren im Einsatz sind, allen voran die Mitarbeiter und die Spieler.

Sollten die French Open im September stattfinden, so hängt ein Antreten Nadals von einigen Faktoren ab: "Wenn wir unter optimalen Bedingungen und in völliger Sicherheit für die Spieler, die aus der ganzen Welt kommen, spielen können, dass alle teilnehmen können, wenn all dies kombiniert wird, dann ja, dann werde ich da sein", betont der 19-fache Grand-Slam-Champion. Eines ist zumindest schon jetzt gewiss: Sollten die French Open im September mit Nadals Beteiligung über die Bühne gehen, so wird der Spanier auch in diesem Jahr der ganz große Gejagte sein.