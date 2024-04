Rafael Nadal gibt Zusage für Laver Cup in Berlin

Rafael Nadal wird beim Laver Cup vom 20. bis 22. September in Berlin an den Start gehen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.04.2024, 11:35 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird beim Laver Cup in Berlin aufschlagen.

Auf Grund der aktuell oft kurzfristigen Entscheidung, ob er ein Turnier spielt oder nicht, wirkt diese Ankündigung wie eine Nachricht in die weit entfernte Zukunft: Rafael Nadal wird beim Laver Cup im September in Berlin dabei sein. Das gab der Veranstalter bekannt. Auf Grund des Termins könnte diese Mitteilung jedoch spannender sein als gedacht.

Der Termin des Laver Cups liegt nach den US Open. Wie Nadal schon früh bekanntgegeben hat, befindet er sich aktuell auf seiner persönlichen Abschiedstour und möchte seine Karriere am Ende des Jahres beenden. Auf Grund des gesundheitlichen Zustands des Sandplatzkönigs ist die Frage nach den Turnieren, bei denen Nadal noch aufschlagen wird, ebenso spannend wie es seine Matches aktuell oft auch sind. Wo der ehemalige Weltranglistenerste seine Karriere ausklingen lassen möchte ist zudem bisher unbekannt. Die Bühne Laver Cup wäre zumindest denkbar.

Rafael Nadal könnte es wie Roger Federer machen

Möglich ist also nun, dass Rafael Nadal es seinem Freund Roger Federer gleichtut und seinen Abschied beim Laver Cup feiert. Federer hat dies vor zwei Jahren mit einem letzten Doppel (zusammen mit Nadal) getan und sich anschließend vom tenniscourt verabschiedet. Die kommende Ausgabe in Berlin würde so natürlich noch mehr im Rampenlicht stehen.

Der Vergleich zwischen dem "Team Europa" und dem "Team World" findet jährlich statt. Roger Federer selbst gehört mit zu den Veranstaltern des Events, beidem die besten Spieler der Welt über drei Tage um Punkte für ihr Team spielen.