Rafael Nadal im Fritz-Match: Vater und Schwester haben ihm Aufgabe nahegelegt

Rafael Nadal stand im Viertelfinale gegen Taylor Fritz kurz vor einer Aufgabe.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.07.2022, 17:03 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Es war ein Zeichen, das die sozialen Medien beschäftigte: Vor Nadals Verletzungspause im zweiten Satz im Spiel gegen Taylor Fritz hatten Papa Sebastian und Schwester Maribel energische Zeichen in Richtung von Rafa gegeben. Das Zeichen, das Match aufzugeben?

Ja, bestätigte Nadal nach seinem Sieg. „Sie haben mir angezeigt, dass ich das Match abbrechen sollte.“

Den Gedanken, tatsächlich aufzugeben, habe er längere Zeit mit sich herumgetragen. „Aber auf der anderen Seite musste ich das schon ein paarmal im Verlaufe meiner Karriere tun. Und ich hasse so was. Also habe ich es weiter versucht.“

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier exklusiv im WOW Live-Stream: Alle Top Matches der Männer und Frauen in voller Länge. Mit der Konferenz entgeht dir nichts. Dazu Highlights, Analysen und Interviews!

Kann Nadal gegen Nick Kyrgios starten?

Wirklich viel machen können in der Verletzungspause habe er übrigens nicht. Ein paar Schmerztabletten, außerdem habe der Physiotherpeut versucht, den angeschlagenen Bauchmuskelbereich etwas zu entspannen, aber ohne großen Erfolg. „Da kann man nichts richtig machen, wenn man so etwas hat“, so Nadal. Der trotz des Sieges recht bedröppelt wirkte.

Einen Start im Halbfinale gegen Nick Kyrgios zusichern wollte er nicht. „Ich kann da keine klare Antwort geben“, erklärte er. „Wenn ich jetzt etwas sage und morgen geht es in die andere Richtung, bin ich ein Lügner“, sagte er und versuchte, zu schmunzeln.

Nadal hat in 2022 trotz seiner großen Erfolge (Turniersiege bei den Australian Open und US Open) massive körperliche Probleme: Sein Fuß beschäftigt ihn ohnehin zeit seiner Karriere, eine neue Radiofrequenztherapie hat hier wohl aktuell angeschlagen – zumindest, was die Schmerzen betrifft. In Indian Wells hatte er sich zudem einen Rippenbruch zugezogen.

Die Bauchmuskelprobleme beschäftigen Nadal seit Wimbledon