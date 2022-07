Wimbledon: Angeschlagener Rafael Nadal dreht Match gegen Fritz - im Halbfinale nun gegen Kyrgios!

Rafael Nadal hat das Halbfinale in Wimbledon erreicht. In einem hochspannenden Match schlug er den an elf gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz mit 3:6, 7:5, 3:6, 7:5 und 7:6 (4).

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.07.2022, 20:47 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Rafael Nadal steht erneut im Halbfinale von Wimbledon, und das nach einer Kraftanstrengung: verletzungsbedingt - und weil da mit Taylor Fritz ein stark aufspielender Gegenspieler auf der anderen Seite stand!

Nadal gab in den beiden ersten Sätzen jeweils ein frühes Break aus der Hand, spätestens im zweiten Satz wurde deutlich, dass er Probleme beim Aufschlag bekam: Nadal war zuletzt bereits am rechten unteren Bauchbereich bandagiert gewesen, wollte in der vergangenen Pressekonferenz allerdings nicht mehr weiter über seine körperlichen Probleme sprechen (zuletzt war vor allem sein Problem am linken Fuß immer wieder Thema gewesen).

Er nahm schließlich eine Verletzungspause, servierte aber weiterhin satzweise langsamer und steigerte das Tempo erst gegen Ende des Matches wieder etwas. In den Ballwechseln aber schien er voll da; Fritz allerdings auch - er war ebenso am rechten Oberschenkel getapt. Aber Fritz traf gut, wie zu erwarten war - er hatte im Frühjahr beim Masters-Turnier in Indian Wells gesiegt und zuletzt in Eastbourne (auf Rasen).

Rafael Nadal dreht 1:2-Satzrückstand

Es war ein tolles Spiel mit langen, teils spektakulären Ballwechseln, Nadal packte immer wieder den Stopp aus, Fritz ging meist über seine flachen Grundschläge. 15 Breaks tauschten beide insgesamt aus, Nadal lag auch im vierten Satz in Führung, musste aber dann die Ehrenrunde gehen und schaffte zur Freude der Zuschauer auf dem voll besetzten Centre Court den Satzausgleich. Dort holte er sich nach einem langen Aufschlagspiel von Fritz das 4:3, gab seinen Aufschlag aber direkt wieder ab.

Im Match-Tiebreak dann zog Nadal hochkonzentriert mit 5:0 davon, und auch wenn Fritz noch mal alles reinwarf - einschließlich sich selbst bei einem Stopp von Nadal -, brachte er diese Führung am Ende ins Ziel.

Nun also geht's gegen Nick Kyrgios: Der gab sich beim 6:4, 6:3, 7:6 (5) gegen Cristian Garin nach einem frühen Break-Rückstand souverän. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in einem Grand-Slam-Halbfinale stehe", erklärte Kyrgios auf dem Platz.

Nadal: "Dachte, dass ich das Match vielleicht nicht beenden könnte"

Für Nadal lebt damit der Traum vom dritten Wimbledonsieg weiter, er hatte 2008 und 2010 das Turnier gewonnen. Dank seiner zwei Majorsiege bei den Australian Open und French Open in diesem Jahr hat er zudem noch die Chance auf den Grand Slam.

"Ich genieße es so sehr, solche Matches zu spielen", sagte Nadal, "es war ein toller Nachmittag gegen einen tollen Spieler. Meinen Respekt an Taylor."

Dem Körper generell gehe es gut, versicherte Nadal, nur im Bauchmuskelbereich eben nicht. "Ich musst etwas anders aufschlagen. Ich dachte aber auch zwischenzeitlich, dass ich das Match vielleicht nicht beenden könnte."

Er hoffe, gegen Kyrgios in der Lage zu sein, zu spielen.

