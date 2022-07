Wimbledon 2022: Kyrgios nach Sieg gegen Garin erstmals im Halbfinale

Nick Kyrgios ist erstmals in seiner Karriere in ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier eingezogen. Der Australier besiegte Cristian Garin mit 6:4, 6:3 und 7:6 (5) und spielt am Freitag entweder gegen Rafael Nadal oder Taylor Fritz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2022, 18:50 Uhr

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Nick Kyrgios und Wimbledon - wird das 2022 endlich jene große Erfolgsstory, die sich schon seit Jahren ankündigt? Der Australier steht jedenfalls schon mal im Halbfinale. So weit war er bislang nohc nie bei einem Majpr gekommen. Kyrgios gewann gegen Cristian Garin aus Chile mit 6:4, 6:3 und 7:6 (5) und wartet auf den Sieger der Partie zwischen Rafael Nadal und Taylor Fritz.

Das ganz große Drama blieb den Zuschauern auf Court 1 diesmal versagt. Bis zum letzten Punkt des Matches: Da hämmerte Kyrgios einen Ball auf die Linie, der Aus-Ruf wurde korrigiert, der Punkt aber nicht dem Australier zugesprochen. Kyrgios beschwerte sich kurz beim Schiedsrichter, behielt aber die Nerven. Und sank wenige Augenblicke später erleichtert zu Boden.

Kyrgios mit frühem Rückstand

Dabei hatte Garin, der etwas überraschend in das Viertelfinale gekomen war, den besseren Start erwischt. Der Chilene ging früh mit einem Break in Führung, Kyrgios kämpfte sich aber zurück. Den zweiten Durchgang spielte der Mann aus Canberra mit einem Break im Rücken von vorne weg. Und ersparte sich insgesamt einen Kraftaufwand wie in der Runde zuvor, als er gegen Brandon Nakashima über die volle Distanz gehen musste.

Das zweite Halbfinale steht schon seit Dienstag fest: Titelverteidiger Novak Djokovic trift da auf Cameron Norrie. Djokovic hatte in seinem Viertelfinale einen 0:2-Satzrückstand gegen Jannik Sinner aufgeholt.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon