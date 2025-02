Rafael Nadal: "Im Moment geht es mir gut"

Rund drei Monate nach seinem Rücktritt plagen Rafael Nadal noch keine Entzugserscheinungen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2025, 07:10 Uhr

© Getty Images Im Ruhestand: Rafael Nadal

Rafael Nadal hat sich offenbar schnell an das Leben in der Tennis-Pension gewöhnt. Wie der 38-Jährige bei einer Gala der spanischen Sport-Zeitung "El Mundo Deportivo" erklärte, vermisse er seinen einstigen Alltag noch nicht. “Ich persönlich bin glücklich und versuche, mich an diese neue Facette meines Lebens anzupassen, die ich im Moment gut bewältige”, meinte der 22-fache Grand-Slam-Sieger, der im November des Vorjahres zurückgetreten war.

In den Jahren vor seinem Rücktritt wurde Nadal häufig von Verletzungen geplagt. Dieser Umstand habe ihm geholfen, seinem Leben als Profisportler nicht allzu sehr nachzutrauern: “Die vergangenen Jahre waren letztlich schwierig. Ich bin vor drei Monaten in den Ruhestand gegangen. Ich kann es noch nicht mit völliger Klarheit sagen, aber im Moment geht es mir gut.”

In einem Video für seinen Sponsor "Kia" strich Nadal die positiven Seiten seines Rücktritts hervor. Er könne nun wieder ohne Sorgen Fußball spielen, sagte der ehemalige Weltranglistenerste. “Als ich ein Kind war, habe ich fast jeden Sport gemacht. Natürlich musste ich während meiner Tenniskarriere damit aufhören”, erklärte Nadal, der zudem insbesondere dem Golfsport zugetan ist.

Er werde nun die Jahre nachholen, "in denen ich nicht in der Lage war, all die Dinge zu tun, die ich gerne tue. Das gibt mir in gewisser Weise ein Gefühl von Freiheit und Glück." Was ihm dabei hilft: “Im Moment kann ich mit sehr wenig Schmerz leben, das ist sehr wichtig für mich. Normal aufzustehen und die Treppe hinunterzugehen, ist ein sehr wichtiger Schritt in meinem Leben.”