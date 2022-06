Rafael Nadal - In rund zwei Wochen gibt es Klarheit

Auf Rafael Nadal warten nach seinem ersten Eingriff am linken Fuß nervenaufreibende Tage. In rund zwei Wochen wird der Spanier wissen, ob der neue Behandlungsansatz den gewünschten Erfolg brachte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.06.2022, 09:51 Uhr

© Getty Images Ángel Ruiz-Cotorro und Rafael Nadal

Nur zwei Tage nach seinem 14. French-Open-Triumph unterzog sich Rafael Nadal in Barcelona einer Behandlung an seinem verletzten linken Fuß, durch eine "gepulste Radiofrequenzstimulation" soll der Spanier seine Probleme mit dem Müller-Weiss-Syndrom nach Möglichkeit in den Griff bekommen.

Wie sein Doktor Angel Ruiz Cotorro, der Nadal in Paris mit Betäubungsspritzen überhaupt erst spielfähig gemacht hatte, am Mittwoch in einem Interview mit dem spanischen Radiosender „Cadena Ser“ betonte, werde das gesamte Team in drei bis vier Tagen eine erste Vorstellung über den Erfolg der Behandlung haben.

Danach folgt eine Untersuchung, die weitere Aufschlüsse bringen soll. "Wir schließen nicht aus, dass in der nächsten Woche eine zweite Behandlung durchgeführt wird", erklärte ein Sprecher Nadals. Verlässlichere Information darüber, ob die Behandlung erfolgreich war oder nicht, wird der 22-fache Grand-Slam-Sieger laut Cotorro zwei Wochen nach dem ersten Zwischencheck erhalten.

Nadals großes Ziel bleibt ein Antreten beim Rasenklassiker in Wimbledon. Das Grand-Slam-Turnier in London startet am 27. Juni. Mit einem betäubten Fuß - so der Weltranglistenvierte nach seinem Sieg in Paris - werde er in der britischen Hauptstadt aber definitiv nicht mehr spielen.