Rafael Nadal - Klare Prioritäten in der Sandplatzsaison

Rafael Nadal wird in Monte Carlo sein erstes Turnier seit den Australian Open bestreiten. Das ganz große Ziel des Spaniers sind aber auch heuer wieder die French Open.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.04.2021, 13:26 Uhr

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 und 2018 - in diesen Jahren gewann Rafael Nadal das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo. Die Bilanz im Fürstentum, sie könnte für den Weltranglistendritten also durchaus schlechter sein. Und dennoch gibt es einen Ort, an dem der Spanier noch öfter triumphierte als in Monte Carlo.

Es ist dies Paris, wo der 34-Jährige in Roland Garros sagenhafte 13 Turniersiege einfahren konnte. Bei den French Open ist mit Nadal unabhängig von seiner vorangegangenen Verfassung immer zu rechnen, doch auch der Iberer selbst weiß, dass die Dominanz beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht ewig anhalten wird.

Gezielte Vorbereitung auf die French Open

Aus diesem Grund bereitete sich der 20-fache Major-Champion in der jüngeren Vergangenheit immer gezielter auf sein ganz persönliches Saisonhighlight in der französischen Hauptstadt vor. Einen ähnlichen Weg beschritt Nadal auch in diesem Jahr: Seit seinem Viertelfinalaus bei den Australian Open gegen Stefanos Tsitsipas absolvierte er kein einziges Match mehr.

In Monte Carlo wird Nadal nun aber auf die internationale Tennisbühne zurückkehren. Er habe in letzter Zeit gut und hart trainiert, verriet sein Arzt, Doktor Angel Ruiz Cotorro, gegenüber dem Fernsehsender RTVE. Aus den Prioritäten des langjährigen Weltranglistenersten machte er erst gar keinen Hehl: "Sein Ziel ist die Sandplatzsaison. Zuerst Monte Carlo und ultimativ dann Roland Garros."