Rafael Nadal lässt Wimbledon wohl aus - "Wäre nicht schlau"

Nach seinem Abschied bei den French Open hat Rafael Nadal angedeutet, die Rasensaison wohl auszulassen - ein Abschied in Wimbledon wird somit ausfallen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.06.2024, 13:09 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

War's das in Sachen French Open für Rafael Nadal nach dem Erstrunden-Aus am Montag gegen Alexander Zverev - oder nicht? Man weiß es nicht, was vor allem daran liegt, dass der spanische Großmeister es selbst nicht zu wissen scheint. Eine kleine Hintertür für 2025 hat er sich offen gelassen, eine Abschiedszeremonie hatte Amélie Mauresmo, Turnierchefin in Roland-Garros, daher bereits im Vorfeld abgeblasen.

Nach Paris will Nadal zumindest zurückkommen, für die Olympischen Spiele - je nach Gesundheitszustand, versteht sich. Am 27. Juli beginnt das Olympische Tennisturnier, und genau das stellt Nadal für eine wichtige andere Saisonphase vor Probleme: die Rasensaison. Konkret: Wimbledon.

Ein Auftritt dort wäre natürlich angebracht, als zweifacher Sieger (2008, 2010) und erst recht als Legende. 2022 hatte Nadal nach seinen Siegen bei den Australian Open und French Open in Wimbledon sogar die Chance, einen Schritt in Richtung Grand Slam zu machen; eine Rippenverletzung verhinderte das. 2023 war er auf dem Heiligen Rasen nicht am Start.

Nadal: "Viele Dinge analysieren"

"Es sieht schwierig aus, um ehrlich zu sein", so Nadal bezüglich einer Teilnahme in Wimbledon in diesem Jahr. Er könne noch nichts sicher sagen, "aber es wäre kompliziert für mich, auf Rasen zu switchen, wenn dann Olympia auf Sand ansteht", erklärte er die Problematik. Wobei er nicht aufs Tennis an sich anspielte, sondern eher auf die mögliche Reaktion des maladen Körpers. Der sich auf Rasen doch noch mal anders anpassen muss.

"Ich muss mit meinem Team sprechen, viele Dinge analysieren", sagte Nadal weiter. "Aber ich denke nicht, dass es schlau wäre, nach allen Dingen, die mit meinem Körper passiert sind, jetzt eine große Umstellung auf einen komplett anderen Belag anzugehen. Um dann direkt wieder auf Sand zurückzukommen."

Es ist die Stimme der Vernunft, die wie so oft aus Nadal spricht. Seine britischen Fans werden sie mit Enttäuschung vernehmen - aber sicher auch mit Verständnis.