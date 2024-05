French Open planen keinen Abschied für Rafael Nadal

Rafael Nadal wird bei den French Open 2024 keine Abschiedszeremonie erhalten. Das gab Turnierchefin Amélie Mauresmo am Sonntag bekannt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 00:01 Uhr

Der einfache Grund: Noch sei ja nicht klar, ob die French Open 2024 wirklich die letzten für Nadal seien.

"Wie Sie sich vorstellen können, hatten wir etwas für ihn geplant", sagte Amélie Mauresmo vor Turnierstart am Sonntag. "Aber er will die Tür noch offenlassen, also werden wir ihm nichts aufzwingen. Es ist seine Entscheidung, wann er eine schöne Zeremonie haben möchte, einen schönen Abschied und ein schönes Lebewohl.Deshalb werden wir das in diesem Jahr nicht machen."

Nadal selbst hatte in seiner Pressekonferenz vor Turnierbeginn erklärt, die Chancen stünden "sehr, sehr hoch, dass das mein letztes Roland-Garros sein wird. Aber wenn ich sagen müsste, dass das zu 100 Prozent so ist - sorry, das werde ich nicht, weil ich nicht weiß, was passieren wird."

Sollte er körperlich wieder komplett in Schuss kommen, so Nadal gewissermaßen, könne er sich eine Fortsetzung seiner Karriere vorstellen.

"Vielleicht kann ich in einem, in eineinhalb Monaten sagen, okay, es reicht, ich kann nicht mehr. Aber heute kann ich nicht garantieren, dass das mein letztes Mal hier ist."

Rafael Nadal: Gleich in Runde 1 gegen Zverev

Nadal trifft zum Turnierauftakt auf den an vier gesetzten Alexander Zverev.

Hintergrund: Durch seine lange Verletzungspause - Nadal hatte 2023 fast komplett ausgesetzt - ist er nur noch auf Weltranglistenplatz 295 notiert.

Ins Hauptfeld hat es Nadal dank seines Protected Rankings geschafft, allerdings als Ungesetzter.

Nadal hat das Turnier am Bois de Boulogne unfassbare 14 Mal gewonnen und ist damit natürlich Rekordchampion. Sein letzter Sieg stammt aus dem Jahr 2022, dort hatte er im Halbfinale von einer Verletzung von Alexander Zverev profitiert und im Finale gegen Casper Ruud gewonnen.

Erstmals hatte "Rafa" die French Open in 2005 für sich entschieden - gleich bei seiner ersten Teilnahme.