Rafael Nadal mit Update zu Melbourne-Verletzung

Rafael Nadal hat am Donnerstagabend MEZ ein Update zu dessen Verletzung von den Australian Open gegeben. Demnach habe sich rechtschaffen wenig an der ursprünglichen Diagnose geändert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.01.2023, 21:27 Uhr

Rafael Nadal hat ein Update zu seiner Verletzung gegeben

Rafael Nadal wird der ATP-Tour noch einige Wochen fehlen. Daran hat sich nach jüngsten Untersuchungen des Mallorquiners in der Teknon Tennis Clinic in Barcelona auch nichts geändert. In drei Wochen wolle der Spanier weitere Tests machen, die Rückkehr ist planmäßig in fünf bis sieben Wochen (Stand jetzt) anvisiert.

Nadal hatte sich in der zweiten Runde der Australian Open gegen Mackenzie McDonald eine Verletzung an der Hüfte zugezogen, konnte das Match zwar beenden, musste sich dem US-Amerikaner jedoch deutlich mit 0:3-Sätzen geschlagen geben. Ab Ende des zweiten Satzes war dem 22-fachen Grand-Slam-Sieger die Verletzung jedoch deutlich anzusehen.

Nadal plant eine Rückkehr auf seiner geliebten Sandplatzsaison. In Roland Garros geht es für den Spanier dann um einen neuerlichen Anlauf auf Grand-Slam-Titel Nummer 23. Novak Djokovic hat in dieser Hinsicht in diesen Tagen in Melbourne die Chance, mit dem Mallorquiner gleichzuziehen.