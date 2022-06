Rafael Nadal nach Mallorca-Trainingswoche optimistisch

Großer Medienandrang herrschte am Freitag im Mallorca Country Club in Santa Ponça, wo Rafael Nadalin dieser Woche ein intensives Trainingsprogramm auf Rasen abgespult hat. Danach zeigte sich der Weltranglisten-Vierte zuversichtlich, ab 27. Juni beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon antreten zu können.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.06.2022, 07:57 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Rafael Nadal fühlt sich bereit für Wimbledon

Nadal hatte zuletzt auf dem Weg zu seinem 14. Titelgewinn bei den French Open in Paris mit Schmerzen in seinem linken Fuß zu kämpfen.

„Ich habe in dieser Woche hier trainiert und es war sehr positiv. Natürlich fühlt sich der Fuß anders an, aber ich nehme das als etwas Positives. Ich habe also vor, nächsten Montag nach London zu reisen und vor Wimbledon noch zwei Spiele zu bestreiten (Einladungsturnier in Hurlingham, Anm.). Ich werde mich an mein normales Prozedere halten, um mich so gut wie möglich auf Wimbledon vorzubereiten. So sieht es aktuell aus. Was in ein paar Tagen sein wird, kann ich nicht sagen. Vielleicht ändert sich die Situation wieder, aber heute bin ich sehr positiv eingestellt und glücklich, wie ich diese Woche trainieren konnte“, sagte Nadal.

Nadal trainiert mit Lopez

„Ich habe jetzt jeden Tag das Trainingspensum etwas erhöht. Die Woche war sehr positiv. Heute habe ich mit Feli (Feliciano Lopez, Anm.) trainiert, das macht immer Spaß. Wir haben einen Satz gespielt, das war’s“, ergänzte Nadal, der auch den Rasenplätzen im Mallorca Country Club, in dem ab morgen Samstag die mit 951.745 Euro dotierten Mallorca Championships ausgetragen werden, ein hervorragendes Zeugnis ausstellte.

„Ein Rasenevent auf Mallorca zu veranstalten, ist nicht einfach. Es herrschen hier nicht die perfekten Bedingungen für einen Rasenplatz, dafür sind die Courts aber sehr, sehr gut. Es ist schwierig, außerhalb von Wimbledon einen exzellenten Rasenplatz zu finden, aber so wie ich es sehe, sind die Courts hier auf einem extrem hohen Level“, meinte der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger.