Rafael Nadal peilt Rückkehr in Madrid an

Rafael Nadal möchte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid auf die Tour zurückkehren. Das bestätigte sein Onkel Toni in einem Gespräch mit RTVE.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.04.2022, 19:55 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal möchte in Madrid auf die Tour zurückkehren

Während dieser Tage das ATP-500-Turnier in Barcelona über die Bühne geht, bereitet sich Rekordchampion Rafael Nadal in seiner mallorquinischen Heimat auf die Sandplatzsaison vor. Grund für die Absenz in der katalanischen Hauptstadt ist ein Ermüdungsbruch im Rippenbereich, den sich der 21-fache Grand-Slam-Champion in Indian Wells zugezogen hatte.

Dieser ist nun aber verheilt, wie Trainingsbilder in den sozialen Medien nahelegen. Anfang Mai möchte Nadal dann auch wieder um Siege auf dem Matchcourt spielen. Wie sein langjähriger Trainer und Onkel Toni Nadal im Interview mit RTVE mitteilte, peilt sein Neffe ein Comeback beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid an.

"Rafa hat mir gesagt, dass er in Madrid spielen will", so"Onkel Toni". Sollte im Training alles nach Plan laufen, werde Nadal in der spanischen Hauptstadt aufschlagen. Der Startschuss für das Turnier fällt am 1. Mai, Nadal könnte dank eines Freiloses in Runde eins aber auch erst drei Tage später ins Geschehen eingreifen.

Im Vorjahr scheiterte Nadal in Madrid im Viertelfinale am späteren Sieger Alexander Zverev, der letzte Titelgewinn in Madrid gelang dem Lokalhelden vor fünf Jahren. Seit der Umstellung von Hartplatz auf Sand im Jahr 2009 konnte der Spanier sein Heimevent insgesamt viermal für sich entscheiden.