Rafael Nadal - Realist oder Pessimist?

Rafael Nadal glaubt nicht, dass der professionelle Tennissport in diesem Jahr noch ein Comeback feiern wird. Das erklärte der Weltranglisten-Zweite in einem Interview mit einer spanischen Tageszeitung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2020, 11:40 Uhr

© GEPA Pictures Rafael Nadal hofft wenigstens auf 2021

Während ab dem kommenden Montag dann auch in Deutschland unter Auflagen wieder bundesweit Tennis gespielt werden darf, geht es in manchen Ländern, die von der Corona-Pandemie weitaus schlimmer betroffen waren, langsamer vonstatten. Und das betrifft natürlich nur die Hobbyspieler. Von einem professionell geführten Tenniszirkus, wie ihn die Fans zuletzt etwa bei den Männern in Dubai gesehen haben, scheint die Szene im Moment noch ganz weit weg zu sein.

Nationale Versuche stehen allerdings ante portas, in Österreich beginnt am 25. Mai die „Austrian Pro Series“, bei der mit Dominic Thiem und Dennis Novak immerhin zwei Top-100-Spieler an den Start gehen sollen, in Deutschland werden Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber und andere bei einer ähnlich aufgebauten Veranstaltung erwartet. Der Tennissport lebt aber von seiner weltweiten Anziehungskraft, den mit Profis aus vielen Nationen besetzten Tableaus.

Nadal hofft auf 2021

Und in dieser Hinsicht sieht Rafael Nadal, der das Jahr 2019 an Position eins der ATP-Weltrangliste abgeschlossen hat und augenblicklich hinter Novak Djokovic als Zweiter firmiert, keine positiven Zeichen am Horizont. „Ich hoffe, dass wir vor Ende des Jahres zurückkommen werden, aber ich glaube nicht daran“, äußerte sich Nadal gegenüber der Tageszeitung El Pais. „Ich mache mir mehr Sorgen um die Australian Open als um das, was Ende 2020 geschieht. Ich hoffe wirklich, dass wir Anfang nächsten Jahres durchstarten können.“

Tatsächlich hat s in den vergangenen Tagen Meldungen gegeben, wonach Tennis Australia bereits die Möglichkeit einer Absage des traditionell ersten Majors der Saison in Erwägung zieht. Und das, nachdem es aufgrund der Buschbrände schon in diesem Jahr berechtigte Zweifel an der Austragung der Australian Open gegeben hatte.