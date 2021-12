Rafael Nadal: Rückkehr "so schnell wie möglich, aber vor allem fit"

Rafael Nadal hat am Rande der Cope Gala erklärt, weiterhin eine Rückkehr beim Exhibition-Event in Abu Dhabi Ende Dezember anzustreben. Wenngleich es dennoch weiter einige Fragezeichen für den Spanier gäbe.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.12.2021, 18:07 Uhr

Rafael Nadal plant weiterhin, in Abu Dhabi auf die große Tennisbühne zurückzukehren

Ein schwieriges Tennisjahr für Rafael Nadal geht langsam aber sicher zu Ende. Nachdem der Spanier bei seinem "Heim-Turnier", den French Open, im Halbfinale gegen Novak Djokovic eine so bittere Vier-Satz-Niederlage einstecken musste, wurden die Auftritte des 20-fachen Major-Siegers rar. Sehr rar. Der Grund: Eine alte Verletzung am Fuß bereitete dem Mallorquiner erneut Probleme - diesmal jedoch mit weit stärkeren Auswirkungen.

Nun also musste der Spanier frühzeitig einen Schlussstrich unter dem Spieljahr 2021 ziehen, Wimbledon, die Olympischen Spiele ebenso auslassen wie die US Open im September. Ein Lichtblick ließ auf sich warten. Aber er kam. Im Spätherbst wurde bekannt, dass man den 35-Jährigen nun doch noch im Kalenderjahr 2021 auf der großen Tennisbühne wird bestaunen können, wie Thiem plant auch Nadal einen Start beim Exhibition-Event in Abu Dhabi Ende Dezember.

Nadal: Rückkehr nur topfit

An diesen Plänen ändert auch die kürzliche Absage Nadals für den ATP Cup Anfang des kommenden Jahres wenig. Am Rande der Cope Gala bekräftigte der Spanier nämlich, in Abu Dhabi sein Comeback geben zu wollen. Wenngleich dennoch einige Fragezeichen mit einem Start in der Wüstenstadt verbunden seien: "Solange die Dinge nicht hundertprozentig klar sind, kann ich nicht viel sagen, ich weiß es schließlich auch nicht", so Nadal. "Wie ich schon vor ein paar Wochen gesagt habe, ist meine Idee, in Abu Dhabi zu sein und am 17. und 18. (Anm. Dezember) zu spielen."

Danach wolle der Spanier die Situation evaluieren, bevor die nächsten Schritte gesetzt werden. Großes Ziel für den Mallorquiner sind zweifelsohne die Australian Open im Januar. "Dann werden die Dinge im Laufe der Wochen analysiert, wie immer mit dem Ziel, so bald wie möglich zurückzukehren, aber vor allem fit zurückzukehren", so Nadal. Angesprochen auf das Niveau, das er werde zeigen können, konnte der 20-fache Major-Champion indes wenig Auskunft geben. "Man weiß erst dann etwas, wenn man die Belastung erhöht und sich selbst auf höchstem Niveau testet. Die Dinge sind besser als vorher, sonst würde ich nicht nach Abu Dhabi gehen."