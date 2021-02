Rafael Nadal sagte vorerst für das ATP-Cup-Duell Spaniens mit Griechenland ab

Rafael Nadal hat am Mittwoch angekündigt, nicht für das Team Spanien beim ATP Cup gegen Team Griechenland aufzulaufen. Sein Rücken mache dem Spanier nach wie vor Probleme. Allerdings wurde das Duell, das für Donnerstag geplant war, vorerst komplett abgesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2021, 17:55 Uhr

Aufgrund eines Coronafalls eines Mitarbeiters in einem Spielerhotel mussten sich insgesamt rund 600 Personen aus dem Umfeld der Australian Open 2021 in Isolation begeben. Wie es am Freitag weitergehen soll, ist noch unklar.

Nadal hätte damit einen Tag mehr Zeit, um sich zu erholen. Bereits am ersten Spieltag der Spanier gegen Australien fehlte Nadal. "Mir geht es nicht gut genug, um morgen zu spielen", sagte Nadal dem TV-Sender Movistar wenige Stunden bevor der gesamte Donnerstag gestrichen wurde.

Als Nummer zwei der Welt und spanische Nummer eins würde ein Duell mit Stefanos Tsitsipas auf Nadal warten. Spanien gewann in Gruppe B die erste Begegnung gegen Australien 3-0. Griechenland verlor gegen Australien am Mittwoch mit 1-2. Schon ein einziger Matcherfolg würde Team Spanien zum Gruppensieg und dem damit verbundenen Einzug ins Halbfinale reichen.

Freilich ist noch nicht klar, ob der ATP Cup überhaupt fertig gespielt werden kann. Victorias Gesundheitsminister betonte am späten Mittwochabend, dass die Austragung der Australian Open selbst nicht vom positiven Corona-Test betroffen sei. Die insgesamt sechs Vorbereitungsturniere bekommen nun aber Terminstress - zumal für Freitag Schlechtwetter vorausgesagt ist.