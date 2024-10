Swiateks größte Inspiration verlässt die Tennisbühne

Iga Swiatek und Aryna Sabalenka zollten Rafael Nadal Tribut, nachdem der Spanier am Donnerstag seinen Rücktritt angekündigt hatte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.10.2024, 14:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

In den letzten Stunden häuften sich die Ehrungen, unter anderem von seinen ehemaligen Rivalen Novak Djokovic und Roger Federer sowie von Carlos Alcaraz, mit dem Nadal diesen Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris im Doppel aufschlug. Aber nicht nur in der Herrentenniswelt hat der Spanier große Zeichen gesetzt. Iga Swiatek, die den Thron als Nummer Eins der Welt schon lange für sich beansprucht, veröffentlichte nach der Ankündigung des spanischen Maestros ein emotionales Video, in dem sich die 23-jährige bei Rafa bedankt und erklärt, wie wichtig der 22-fache Grand-Slam-Champion für ihre Karriere war.

Swiatek: “Du warst und bist die größte Inspiration, die ich je im Tennis hatte"

Die Weltranglistenerste schätzt neben den Erfolgen auf dem Platz auch Nadals Persönlichkeit außerhalb der Tennisanlagen: “Vielen Dank dafür und dafür, dass du auch abseits des Platzes ein toller Mensch bist. Deine Bescheidenheit ist etwas, das wir nicht sehr oft sehen. Danke, dass du so ein wunderbarer Mensch bist. Ich hoffe, du wirst die andere Seite deines Lebens und andere Karrieren genießen."

Die vierfache French-Open-Siegerin, die sich selbst auf Asche am wohlsten fühlt, ist seit der US-Open Viertelfinalniederlage gegen Jessica Pegula noch nicht wieder auf die WTA-Tour zurückgekehrt. Von den Masters-Turnieren in Peking und Wuhan meldete sich die Nummer Eins der Welt ab.

Aryna Sabalenka, die gerade in Wuhan aufschlägt, bekam die Nachricht des Ruhestandes zwei Minuten vor Matchbeginn ihres Achtelfinales. Ich habe mir das Ankündigungsvideo vor meinem Match angesehen, es war sehr emotional“, sagt die Nummer 2 der Welt. „Ich habe nicht geweint, aber ich hatte Tränen in meinen Augen. Es ist unglaublich, was er in diesem Sport alles erreicht hat. Er ist eine Inspiration für uns alle und für die neue Generation, die aktuellen Spieler."