Rafael Nadal und Casper Ruud - „Revanche“ in Argentinien

Rafael Nadal und Casper Ruud, die sich in diesem Jahr im Endspiel in Roland Garros gegenüber gestanden waren, werden Ende November einen Schaukampf in Argentinien bestreiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 15:45 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Casper Ruud nach dem Endspiel in Roland Garros

Bitte nicht noch einmal einen Spanier als Gegner in einem Grand-Slam-Finale - das hatte Casper Ruud nach seiner Niederlage gegen Carlos Alcaraz im Endspiel der US Open vor ein paar Wochen gemeint. Es war Ruuds zweiter Auftritt an einem Finalsonntag eines Majors, den ersten hatte es in Roland Garros gegeben. Während gegen Alcaraz durchaus Chancen auf einen Sieg da waren, ging es gegen Nadal in Paris schnell. Zu schnell für Ruud.

Der nun vom spanischen Großmeister eine „Revanche“ gewährt bekommt. In der Arena Parque Roca in Buenos Aires werden Nadal und Ruud zu einem Schaukampf antreten, damit ein wenig auf den Spuren von Roger Federer und Alexander Zverev wandeln, die ebenfalls schon durch Südamerika getourt sind.

Der Termin am 23. November lässt zumindest schon mal einen Schluss zu: Rafael Nadal wird dem spanischen Team bei der Finalrunde des Davis Cups in Malaga fehlen. Die geht nämlich vom 22. bis zum 27. November über die Bühne. Ob Nadal davor bei den ATP Finals in Turin am Start sein wird? Im Moment hat er nach der Geburt seines ersten Sohnes womöglich andere Prioritäten. Was nicht für Casper Ruud gilt: Der wird bei der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft ganz sicher dabei sein.