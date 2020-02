Rafael Nadal weiht Akademie in Kuwait ein

Rafael Nadal wird am 5. Februar in Kuwait die insgesamt vierte Rafa Nadal Academy einweihen. In einem Exhibition-Match trifft der Weltranglistenzweite auf Landsmann David Ferrer.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.02.2020, 16:49 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Die Australian Open verliefen für Rafael Nadal nicht wirklich nach Wunsch: Zwar spielte der 33-Jährige in Melbourne alles andere als schlecht, dennoch musste sich der Spanier bereits im Viertelfinale Dominic Thiem geschlagen geben und verlor Weltranglistenplatz eins an den neuerlichen Australian-Open-Sieger Novak Djokovic.

Der nächste Auftritt des 19-fachen Grand-Slam-Siegers wird aller Voraussicht nach beim ATP-500-Turnier in Acapulco (ab dem 24. Februar) stattfinden. Zuvor hat Nadal also genügend Zeit, um sich anderen Projekten zu widmen - so auch der Eröffnung seiner neuen Akademie in Kuwait.

Diese wird am 5. Februar 2020 offiziell von Nadal und David Ferrer eingeweiht. Die beiden treffen in einem Exhibition-Match aufeinander, anschließend soll die Eröffnung der vierten Rafa-Nadal-Academy gebührend gefeiert werden. Zuvor hatte der Mallorquiner bereits in Mallorca, Cancun (Mexiko) und Griechenland Akademien eröffnet.

Standort der Akademie in Kuwait wird der Shaikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah International Tennis Complex sein. Insgesamt werden den Kindern und Jugendlichen 18 Courts zur Verfügung stehen, der größte Platz soll insgesamt 5000 Menschen Platz bieten. Über das ganze Jahr gesehen erwartet man sich über elf Millionen Besucher.