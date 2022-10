Rafael Nadal will in Paris und Turin angreifen

Rafael Nadal wird bei den Turnieren in Paris-Bercy und Turin an den Start gehen. Das bestätigte sein Trainer Carlos Moya am Montag.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.10.2022, 15:12 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal will in diesem Jahr noch einmal angreifen

Lange Zeit war unklar, ob Rafael Nadal in diesem Jahr noch einmal auf der ATP-Tour aufschlagen würde. Seit Montag steht fest: Ja, der Spanier wird sich sowohl beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy als auch bei den ATP Finals in Turin die Ehre geben. Das bestätigte sein Trainer Carlos Moya am Montag gegenüber IB3.

Demnach bereite sich Nadal derzeit "aktiv" auf sein Comeback vor. Seinen bislang letzten Auftritt absolvierte der 22-fache-Grand-Slam-Champion im September beim Laver Cup in London, als er Roger Federer im gemeinsamen Doppel in die Tennis-Pension verabschiedete. Einige Tage später wurde der Spanier zum ersten Mal Vater.

Nadal könnte Jahr als Nummer eins abschließen

Nadal hat nach wie vor die Chance, die Saison als Weltranglistenerster abzuschließen. Aktuell beträgt der Rückstand auf Branchenprimus Carlos Alcaraz 920 Zähler, in Paris und Turin stehen insgesamt noch 2500 Zähler zur Disposition. Allerdings konnte der Mallorquiner bislang weder das Turnier in Paris-Bercy noch die ATP Finals gewinnen.

Bei der Davis-Cup-Endrunde in Malaga wird Nadal unterdessen nicht spielen. Sergi Bruguera nominierte am Montag Carlos Alcaraz, Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut und Marcel Granollers für die spanische Auswahl.